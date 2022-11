Hannah Einbender interviene sul monologo SNL di Dave Chappelle — Deadline

Trucchi stella Hannah Einbender È l’ultima valutazione Dave ChappelleL’ormai famoso monologo della lezione di sabato di Sabato sera in diretta. Mentre NBC Rimanendo zitto sulle ramificazioni dell’apparizione del comico, Einbender si è rivolto ai social media per ammettere che “sì, il monologo di Chappelle era intriso di antisemitismo” e ha aggiunto che “lo ha fatto in modo brillante”.

“Ha usato una tecnica geniale: due verità e una bugia”, ha scritto la due volte candidata agli Emmy nella sua storia su Instagram. Quello che intendo con questo è che le persone bigotte spesso perfezionano il loro fanatismo fino a un punto di verità. Ti diranno due grandi cose, e poi scivoleranno nella bugia, perché si sono guadagnate la tua fiducia con due grandi cose che hanno detto Quindi, nel suo caso, “la verità” è una buona battuta. Aveva alcune battute potenti in quel gruppo. Ho riso di loro. Le risate hanno permesso alle persone di perdere la riaffermazione della cospirazione che aveva cosparso. Nessuno che ridevano delle battute forti sarebbero disposti ad ammettere che c’era dell’antisemitismo in quel monologo, perché quell’ammissione li qualificherebbe poi come complici. Nessuno vuole sentirsi una persona cattiva. La verità è che i non ebrei non sono molto consapevoli di idee antisemite, metafore, retorica ecc. Quindi, quando gli ebrei dicono ehi, c’era antisemitismo là fuori, la gente dice: “Sei così sensibile. Impara a scherzare”. “Perché nessuno vuole sentirsi come sono persone cattive, puntano i riflettori sugli ebrei dicendoci che stiamo immaginando le cose”.

“Il pericolo qui è che Dave Chappelle, e ogni altro comico che pensa che la loro amplificazione del fanatismo sia solo libertà di parola, siano visti come narratori di dure verità, e quindi chiunque li critichi è visto come fiocchi di neve”, continua. “Vi invito a riformulare la narrazione. Questi uomini che se la prendono con i gruppi emarginati sono i bulli istituzionali che rafforzano lo status quo, non è affatto il lavoro di un comico. Sono le persone che si scagliano contro di loro che dicono la verità”.

Einbender interpreta il partner di scrittura di Jane Smart Trucchiprodotto da Universal Television, una divisione di NBCU e consociata di NBC, che trasmette Sabato sera in diretta. Commedia vincitrice di un Emmy HBO Max.

Il monologo di Chappelle del 12 novembre includeva un commento Su Kanye West, guardia dei Brooklyn Nets Kyrie Irving e l’antisemitismo. Ha fatto infuriare l’Anti-Defamation League, il cui direttore nazionale ha scritto sui social: “Non dobbiamo aspettarci @dipendente Per servire da bussola morale per la società, ma è inquietante da vedere @dipendente Non solo normalizzazione ma anche generalizzazione # AntisemitismoHa scritto ADLJonathan Greenblatt. Perché la sensibilità ebraica viene negata o sminuita quasi ogni volta? Perché scioccarci applausi? ”

Martedì, Il monologo di Chappelle è stato affrontato da Jon Stewart Dicendo a Stephen Colbert: “Non credo che la censura e le sanzioni siano il modo per porre fine all’antisemitismo”.

Dave ha detto qualcosa SNL Anche il monologo che ho pensato fosse costruttivo che è “Non dovrebbe essere difficile parlare delle cose”. Stewart ha detto: Ed è di questo che stiamo parlando Spettacolo in ritardo. “Punire qualcuno per avere un’idea non credo sia un modo per fargli cambiare idea o ottenere comprensione. Temo che il punto di conversazione generale in questo paese sia coprirlo, seppellirlo, metterlo in periferia, e non affrontarlo.