Harris risponde ai commenti di Trump sulla Fed; Sta preparando un piano di politica economica

La vicepresidente americana Kamala Harris ha espresso sabato la sua forte opposizione alla proposta dell’ex presidente Donald Trump di questa settimana secondo cui i presidenti degli Stati Uniti hanno voce in capitolo nelle decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.

“Non potrei essere più in disaccordo”, ha detto Harris ai giornalisti in Arizona, riferendosi ai commenti del candidato repubblicano alla presidenza. “La Fed è un’entità indipendente e, come presidente, non interferirò mai nelle decisioni prese dalla Fed”.

A soli 87 giorni dalle elezioni, la vicepresidente ha detto ai giornalisti che si sta preparando a svelare una piattaforma formale di politica economica nei prossimi giorni.

“L’incontro si concentrerà sull’economia e su ciò che dobbiamo fare per ridurre i costi e rilanciare anche l’economia”, ha affermato Harris.

I commenti di Harris hanno creato un netto contrasto tra lei e Trump, che questa settimana ha affermato che il presidente dovrebbe “ricevere almeno 100 milioni di dollari”. [a] “dice” nella politica della Fed.

“Penso che nel mio caso ho guadagnato un sacco di soldi, ho avuto molto successo e penso di avere un istinto migliore rispetto, in molti casi, alle persone che lavorano alla Federal Reserve o al suo presidente”, ha detto Trump giovedì durante una conferenza stampa nel suo resort di Mar-a-Lago. “.