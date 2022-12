‘Harry e Meghan’: cosa dicono le persone sulla serie Netflix

In questi giorni in Gran Bretagna ben poco unisce la destra e la sinistra. “Harry & Meghan”, la commovente serie Netflix pubblicata giovedì, si sta rapidamente trasformando in un’eccezione.

I primi tre episodi dei documentari, Regia di Liz Garbus E coprodotti dal principe Harry e sua moglie Meghan, la società di produzione della duchessa del Sussex, sono stati rapidamente trafitti da una schiera bipartisan di critici, da The Sun a The Guardian. Anche se il “jamming” potrebbe non catturare effettivamente la durezza di alcuni commenti.

Piers Morgan, che lo era Critica ad alta voce la coppia in passato-Non si perde tempo a inserire la corda La sua aspra recensione su The Sunun tabloid di proprietà di Rupert Murdoch:

Chi sono le più grandi vittime nel mondo adesso? Potresti pensare che siano poveri Ucraina Sono stati bombardati, fucilati e violentati dai barbari invasori di Putin. O coloro le cui vite sono state devastate dalla pandemia di COVID-19, che continua a causare morti diffuse e malattie a lungo termine. O i milioni di persone alle prese con gravi difficoltà finanziarie nella devastante crisi del costo della vita che ha travolto il mondo. ma no. Le più grandi vittime al mondo sono in realtà Meghan Markle e il principe Harry, una coppia di persone incredibilmente ricche, immensamente privilegiate e narcisiste con una pessima reputazione. Se non mi credi, chiedi pure a loro!

Più avanti nella sua recensione, Morgan avverte gli spettatori che potrebbero aver bisogno di un “secchio malato”. Non è stato l’unico a provocare disturbi gastrointestinali. Il titolo per Recensione di Lucy Mangan Nel quotidiano di sinistra The Guardian , ha affermato che i primi tre episodi sono stati “così disgustosi che ho quasi mangiato la colazione”.

Mangan osserva che la serie finora ha molti momenti dolci – in particolare il principe Harry e Meghan “che sono affascinanti e divertenti insieme” – ma alla fine trova il prodotto finale carente:

Ma alla fine, cosa ci resta? Esattamente la stessa storia che abbiamo sempre conosciuto, raccontata nel modo in cui ci aspettiamo di sentirla dalle persone che la raccontano. Quelli a cui non importa non guarderanno. Coloro a cui importa – intendendo voyeuristicamente investiti nella telenovela della realtà – leggeranno comunque tutto ciò che vogliono e senza dubbio confermeranno tutti i loro pensieri precedenti. C’è molto qui per scatenare un altro giro di frenesia da tabloid, in particolare nella menzione di Harry dei reali che considerano di spingere chiunque a “sposarsi” un rito di passaggio e resistere a lasciare che qualcun altro eviti ciò che hanno passato i loro coniugi. , e che si piegano alle pressioni interne per scegliere una moglie che “rientri nello stampo”. Il che significa: è difficile vedere chi trarrebbe davvero beneficio da questo, a parte i media, i cattivi al lavoro?

The Independent, un attore più centrista nei media britannici, è stato meno brutale, ma non del tutto impressionato, La serie è stata definita “auto-spaccone” ed “estremamente divertente”.. Nella sua recensione, Jessie Thompson ha trovato la coppia, a volte simpatica e comprensiva, e che i punti sul razzismo in Gran Bretagna sono stati espressi in modo eloquente.