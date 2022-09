Harry, Meghan ha appreso di non essere ‘invitato’ al ricevimento dalla stampa

Il principe Harry e Meghan Markle sapevano che lo erano “Non invitato” da un ricevimento ufficiale Ai leader mondiali e ai reali stranieri dopo aver letto i resoconti della stampa, diverse fonti affermano a Page Six.

Il Duca e la Duchessa di Sussex, da Unisciti alla famiglia reale La scorsa settimana in lutto per la regina Elisabetta II a Londra, ci è stato detto che è stato inviato un invito per l’evento in programma per domenica sera.

Tuttavia, un portavoce del re Carlo III ha confermato a Page Six che “l’invito è rivolto solo ai membri della famiglia reale che lavorano”.

Una fonte reale ci ha detto: “Harry e Meghan sono già stati invitati e nessuno ha detto loro che non erano stati invitati”.

“Mi è stato detto che hanno scoperto di essere stati invitati solo leggendo i resoconti della stampa”, aggiunge un insider del palazzo.

Il presidente Joe Biden, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau dovrebbero partecipare al ricevimento organizzato da Carlo e dalla regina Camilla prima del funerale della regina lunedì.

Fonti affermano che Markle e Harry sono stati invitati all’evento domenica. AP

Gli ospiti saranno anche accolti dal principe e dalla principessa di Galles, dalla principessa reale, dal conte e dalla contessa di Wessex al ricevimento di Buckingham Palace.

In mezzo alla confusione, Harry si unirà a suo fratello, il principe William, e ai loro cugini sabato sera per una veglia per il re, che giace nella Westminster Hall. E il re ei suoi fratelli rimasero alzati Venerdì sera.



Pagina Sei ha confermato che l'evento, ospitato dal re Carlo III, è riservato a coloro che lavorano nella famiglia reale.

Per tutta la settimana, fonti vicine ai Sussex hanno voluto assicurarsi che la coppia facesse tutto ciò che gli veniva chiesto.

Harry – che è stato privato dei suoi titoli militari quando lui e Markle si sono dimessi dai loro doveri reali nel gennaio 2020 – era pronto Non indossa l’uniforme Durante qualsiasi evento, ma dopo una deviazione da Buckingham Palace, L’ex ufficiale dell’esercito indosserà la sua uniforme durante una veglia di sabato.

La coppia residente in California a Londra piange la regina dall’8 settembre. Getty Images

All’epoca, una fonte ci disse: “Il principe Harry era semplicemente disposto a indossare ciò che sua nonna aveva programmato. Si è concentrato sull’onorarla e basta”.

Regina Elisabetta II Morto all’età di 96 anni L’8 settembre. il suo funerale Si terrà lunedì.