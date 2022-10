Harry Styles colpisce una bottiglia alla coscia alla festa di Chicago: “Shake it off”

Harry Stiles Si è portato una bottiglia alla coscia al suo ultimo concerto a Chicago, ma l’ha scossa come una canzone di Taylor Swift.

Mentre si esibiva allo United Center, il cantante di “As It Was” stava parlando con i suoi fan, come fa abitualmente durante il suo concerto, parlando del tempo a Windy City quando una bottiglia lo ha colpito in un’area molto sensibile.

I tweet dell’incidente sono diventati virali, poiché sfortunatamente è diventato di moda prendere di mira gli artisti sul palco dei loro spettacoli, sia per adorazione che per orrore.

Styles ha immediatamente mostrato segni di disagio e ha sussultato prima di dire al microfono: “Ora è un peccato”.

Ad agosto, i fan del Love On Tour di Harry Styles a New York hanno trasformato l’ex ragazzo delle crocchette di pollo in un bersaglio, Lanciagli del cibo sul palco.

Styles, 28 anni, è rimasto sul palco prima di muovere le gambe e dire al pubblico: “Va bene, sbarazzati di lui”.

Il nucleo del cuore saltò su e giù, apparentemente cercando di liberarsi da qualsiasi dolore.

Era sui modelli prima Ha riprogrammato uno dei suoi spettacoli a Chicago Dopo che il suo equipaggio si ammalò di una malattia di massa.

Musicista, attore e fidanzato Olivia Wilde Ora ha quasi una settimana di sosta prima di iniziare il suo tour di quindici date a Englewood, in California, prima di dirigersi verso il Sud America e l’Europa.

Wilde e Styles recitano nel secondo film di Wilde, Don’t Worry, Baby.