Harry Styles ha attratto più fan maschili, ma saranno meno tossici del suo stan originale?

Harry Stiles Ha sempre avuto una base di fan frenetica e ora è attratto di più. Ma trattare con la sua base di fan non è stato così semplice per un musicista diventato attore.

“As It Was” è il singolo più grande di Styles fino ad oggi, comprese 10 settimane consecutive di in cima alle classifiche negli Stati Uniti d’America. È anche la canzone che apparentemente ha attirato più fan maschi su Styles, secondo il musicista.

In una nuova intervista, dice Styles roccia rotolante La canzone ha tirato fuori “sicuramente tanti uomini di cui avrei mai continuato a dire qualcosa”.

La conclusione di un recente concerto a New York con “As It Was” ha messo in piedi i fan dello stadio. La fragorosa reazione ha sorpreso anche il popolare membro dei One Direction. Stili spiega a roccia rotolante“C’era qualcosa al riguardo dove mi trovavo… non ero terrorizzato, ma avevo solo bisogno di un minuto. Perché non ero sicuro di cosa fosse. Solo che quell’energia è impazzita.”

“com’eraAddio alle melodie estive, con un ritornello agrodolce di “You Know It’s Not What It Was” e un synth hook che ricorda quello dei Cureproprio come il paradisoLa traccia inizia con un campione della vocina: la nipote di Styles dice “Dai, Harry”. Vogliamo augurarvi la buona notte”. cantautore americano In altre parole, l’esemplare “ti fa sentire bene nel cuore quando sei invitato a casa di Harry”.

La canzone stessa – il primo singolo di “Harry’s House” – potrebbe non essere l’esca di nuovi fan maschi; Può anche essere presente ovunque. La canzone accattivante riceve un sacco di trasmissioni radiofoniche e la colonna sonora perfetta per la nostalgia della fine dell’estate e forse per l’attuale pandemia. Non siamo gli stessi, qualunque cosa accada in futuro, la canta Styles.

Fandom oltre la musica

Ma con così tanti ruoli cinematografici in arrivo, anche Styles è ovunque, facendo i tour pubblicitari prima della sua prima.

Il primo è Olivia Wilde– Dirigere me stesso suspensenon preoccuparti amore mio“Il 23 settembre. In esso, gli stili brillano fianco a fianco Firenze Bogè Quando una giovane coppia degli anni ’50 si trasferisce nella città aziendale di Victory, in California, c’è qualcosa di forse ancora più sinistro sotto il loro guscio perfetto per le immagini.

Dopo essersi incontrati sul set di “Non preoccuparti, amore mio”, Wilde e Styles hanno iniziato una relazione, che quest’ultimo ha affrontato in varie interviste. In particolare, ha espresso la sua delusione per il modo in cui alcuni fan hanno reagito, soprattutto per quanto riguarda questo Social mediache sono chiamati modelliUna tempesta di persone che cercano di essere terribileWilde è stato oggetto di critiche al vetriolo.

roccia rotolante Scrive: “I tweeter anonimi si sono comportati sbalorditi dalla loro differenza di età (come se un uomo di 28 anni che esce con una donna di 38 anni non fosse esattamente normale) e hanno criticato la dinamica degli appuntamenti del regista-attore (come se ci fosse ‘non una lunga storia dell’incontro delle coppie amate di Hollywood). Allo stesso modo)”.

Wilde non è il primo partner romantico che è stato sul punto di ricevere Trattamento tossico da Styles Stance, che per qualche ragione non sopporta di vedere nessuno con lui. È una ripercussione parassitaria sulla sua base di fan, e sembra che lei voglia dettare con chi sta uscendo. . . E su cosa lo mette l’arte.

Un esempio di questo è il secondo film di Styles, che uscirà questo autunno. “My Police Police” è un dramma storico basato sul film di Bethan Roberts un romanzoambientato negli anni ’50 e interpretato da un uomo che si innamora di un altro uomo ed è costretto a mantenere segreta la loro relazione.

La premessa di questo film, insieme ai costumi di stili non conformi al genere, ha portato molti spettatori – Compreso Candice Owens Concentrati sulla sua sessualità e sui sentimenti che ne derivano. Sono queste ipotesi che hanno suscitato ulteriori critiche.

“Penso che tutti, me compreso, abbiano il proprio viaggio alla scoperta della sessualità e al sentirsi più a proprio agio con essa”, afferma Styles. roccia rotolante. Il musicista non è mai stato aperto sulla sua sessualità, portando alcuni ad accusarlo di essa queerbating: Alludere ad anomalie come tattica di marketing. “A volte le persone dicono: ‘Sono stato solo con donne in pubblico, non credo di essere stato con nessuno in pubblico’”, dice Styles. “Se qualcuno ti fotografa con qualcuno, non lo fa significa che scegli di avere una relazione pubblica”.

a lui noto documento protettivo Il rapporto con i fan non era esattamente reciproco, almeno non quando si trattava di far entrare Styles nella sua vita personale. I suoi partner romantici in passato includono donne famose che gli piacciono Taylor Swift e Kendall Jenner, sono stati oggetto di molestie da parte dei fan, fino a quando non l’hanno ricevuto minacce di morte.

Inizialmente è emerso come parte di un gruppo di ragazzi Senso unicoComprensibilmente, i primi fan di Styles erano ragazze adolescenti, un gruppo che sosteneva con vigore. Raccontare la pittura Nel 2017, “Chi può dire che le ragazze che amano la musica pop – abbreviazione di musica popolare, giusto? – hanno gusti musicali peggiori di un hipster di 30 anni. Non spetta a te dirlo. La musica è qualcosa che cambiano. “Sempre. Niente pali. Alle bambine piacciono i Beatles. Mi dici che non vanno bene?”

Da quando Styles ha rotto con la sua prima foto, anche la sua base di fan sta cambiando. i modelli ci dicono roccia rotolanteSolo perché ora sembra avere più fan alle sue feste che uomini, non è un giudizio di valore. “[I]”Non è che gli uomini siano l’obiettivo”, dice. “È solo qualcosa che ho notato.”

Speriamo che questi nuovi fan non siano così arrabbiati con la vita personale e le scelte artistiche di Styles come molte delle sue scelte attuali.