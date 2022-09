Harvest Moon 2022: come vedere la luna piena di settembre

Iscriviti alla newsletter di Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie di scoperte sorprendenti, progressi scientifici e altro ancora.





CNN

–



Se hai bisogno di un tag diverso da Latte speziato di zucca Questo autunno è nell’aria, non guardare oltre la luna del raccolto.

Gli astronomi possono vedere la luna a partire dal tramonto di venerdì e raggiungerà il picco alle 5:59 ET di sabato, Secondo la NASA.

Questo evento lunare Si chiama luna del raccolto perché è vicina all’equinozio d’autunno, che è il momento in cui gli agricoltori spesso raccolgono i loro raccolti, secondo la NASA.

Nel 2022, la luna piena di settembre è la più vicina all’equinozio d’autunno, che cade il 22 settembre, quindi è chiamata luna del raccolto, Secondo il calendario del vecchio contadino. Quando la luna piena di ottobre si avvicina all’equinozio, prende il nome di luna del raccolto e settembre è chiamato luna del mais.

La luna del raccolto appare per la prima volta al tramonto di venerdì e sorge 25 minuti dopo ogni giorno negli Stati Uniti settentrionali e da 10 a 20 minuti dopo in Canada ed Europa, Secondo il calendario del vecchio contadino. Una volta che la luna passa alla sua fase successiva, ritorna al suo normale orario di alba dopo 50 minuti ogni giorno.

Le altre lune piene dell’anno rimangono in questo programma di 50 minuti, Secondo EarthSky.

Il momento del primo sorgere della luna del raccolto nell’emisfero settentrionale si verifica vicino all’equinozio d’autunno quando l’orbita della luna è più vicina all’orizzonte orientale, Diceva il vecchio calendario del contadino. L’orbita della luna si sposta ogni giorno di circa 12 gradi verso est, ma poiché la luna piena di settembre è così vicina all’orizzonte, sorge prima del solito, secondo il calendario.

Il chiaro di luna dura dall’alba al tramonto per alcune notti di seguito, dando ai contadini la luce per continuare a lavorare di notte, ha detto EarthSky.

Nell’emisfero australe, questo effetto si verifica intorno all’equinozio di primavera in marzo o aprile, Secondo EarthSky.

Quando la luna inizia a sorgere nel cielo, può apparire di un colore arancione bruciato. Questo perché c’è uno strato più spesso di atmosfera terrestre lungo l’orizzonte che direttamente sopra le nostre teste, secondo EarthSky.

Questa atmosfera funge da filtro, trasformando la luna di uno strano colore quando appare per la prima volta sopra l’orizzonte.

La luna del raccolto può anche apparire più grande nel cielo rispetto ad altre lune piene, ma i tuoi occhi ti stanno giocando uno scherzo.

Qualsiasi luna piena sembrerebbe più grande lungo l’orizzonte, quindi la posizione della luna del raccolto vicino all’orizzonte rende questa illusione ottica molto più visibile. ha detto EarthSky.

Altre tre lune piene si verificheranno quest’anno, Secondo il calendario del vecchio contadino:

• 9 ottobre: ​​Luna del cacciatore

• 8 novembre: Castoro Moon

• 7 dicembre: luna fredda

Le tribù dei nativi americani hanno nomi diversi Per la luna piena, come la “luna dell’erba secca” della tribù Cheyenne per la quale si verifica a settembre, e la “luna dell’erba secca” della tribù degli Arapahoe per la luna piena che si verifica a dicembre.

Scopri il picco degli eventi di pioggia di meteoriti in arrivo entro la fine dell’anno, secondo EarthSky’s 2022 Guida alla pioggia di meteoriti:

• Draconidi: 8-9 ottobre

• Orionidi: 20-21 ottobre

• A sud di Torres: 5 novembre

• A nord di Torres: 12 novembre

• Leonidi: 17-18 novembre

• Geminidi: 13-14 dicembre

• Ursidi: 22-23 dicembre

E ci sarà un’altra eclissi lunare totale e un’eclissi solare parziale nel 2022, secondo antico calendario contadino. Un’eclissi solare parziale il 25 ottobre sarà visibile alle persone in alcune parti della Groenlandia, dell’Islanda, della maggior parte dell’Europa, dell’Africa nord-orientale e dell’Asia occidentale e centrale.

L’eclissi lunare totale dell’8 novembre può essere vista in Asia, Australia, Pacifico, Sud America e Nord America tra le 3:02 e le 8:56 ET. Ma per le persone nel Nord America orientale, la luna tramonterà durante quel periodo.

Indossa gli occhiali da eclissi adeguati per visualizzare un’eclissi solare in sicurezza perché la luce solare può danneggiare gli occhi.