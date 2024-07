Hathras: Una fuga precipitosa durante un evento religioso in India uccide più di 120 persone, la maggior parte delle quali donne



Martedì una fuga precipitosa durante un raduno religioso nel nord dell’India ha ucciso più di cento persone, la maggior parte delle quali donne, in uno degli incidenti più sanguinosi a cui il paese abbia assistito negli ultimi anni.

Molte persone sono morte nelle fogne a cielo aperto vicino alla sede del concerto. La polizia sta indagando sugli organizzatori e dice che sul posto sono arrivate un quarto di milione di persone – tre volte il numero previsto – e sono stati dispiegati solo poche dozzine di agenti di polizia.

Gli investigatori stanno indagando su Bhol Baba, l’autoproclamato religioso che ha guidato l’evento. Il disastro è avvenuto durante un incontro di preghiera, noto come satsang, nel villaggio Mughal di Garhi nell’Uttar Pradesh, lo stato più popoloso dell’India. Il villaggio si trova nella regione di Hathras, a circa 200 chilometri (124 miglia) a sud-est della capitale, Nuova Delhi.

Almeno 121 persone sono morte e altre 35 sono rimaste ferite dopo che un gran numero di persone si è precipitato a toccare i piedi di Bhole Baba, innescando una fuga precipitosa, ha detto mercoledì ai giornalisti il ​​ministro dell’Istruzione Sandeep Singh.

Singh ha detto in precedenza che la maggior parte dei morti erano donne, e tra le vittime c’erano anche almeno sette bambini.

Funzionari sanitari locali hanno affermato che finora sono stati identificati circa 72 corpi e decine di feriti stanno ricevendo cure negli ospedali vicini.

I funzionari locali hanno indicato che la causa della fuga precipitosa era il sovraffollamento.

Si prevedeva che circa 80.000 persone avrebbero partecipato all’evento, dove Bhol Baba stava pronunciando il suo sermone. Ma Singh ha detto: “La partecipazione era molto più numerosa”.

La polizia sta cercando Bhol Baba dall’incidente mortale e ha accusato gli organizzatori dell’evento di omicidio colposo, sequestro illegale, scomparsa di prove o fornitura di informazioni false, secondo un rapporto della polizia visto dalla CNN.

La cerimonia avrebbe dovuto svolgersi alla presenza di 80.000 persone, ma secondo il rapporto il numero dei partecipanti ha superato le 250.000 persone.

Ha aggiunto che gli organizzatori e i funzionari hanno cercato di dirigere la folla mentre migliaia cercavano di andarsene, e nel caos che ne è seguito, dozzine sono state calpestate. Il rapporto afferma che gli organizzatori dell’evento non hanno fornito alcuna assistenza ai feriti e hanno cercato di coprire l’incidente nascondendo i vestiti e le scarpe che le persone avevano perso nella fuga in un campo vicino.

Circa 40 poliziotti sono stati schierati per garantire la sicurezza durante l’evento, ha detto ai giornalisti Anupam Kulshrishta, direttore generale aggiuntivo della polizia di Agra.

Le scene mortali sono iniziate dopo la fine del concerto, quando i seguaci di Bhol Baba si sono precipitati verso il palco per toccargli i piedi, secondo il segretario principale Singh, che ha descritto scene caotiche in cui le persone cominciavano a cadere l’una sull’altra e nelle fogne a cielo aperto nelle vicinanze.

Ha accusato gli organizzatori di non aver rispettato un elenco di requisiti stabiliti dal distretto. È stata aperta un’indagine ad alto livello per indagare sulle circostanze dell’incidente e, secondo i funzionari locali, verrà presentato un rapporto alla polizia contro gli organizzatori dell’evento per il presunto superamento dei livelli di partecipazione consentiti.

“C’è stata una grave negligenza da parte degli organizzatori e dovranno affrontare una severa punizione”, ha detto.

I sopravvissuti hanno parlato del terribile incidente che ne è seguito. “Le persone hanno cominciato a cadere l’una sull’altra, l’una sull’altra. Coloro che sono rimasti schiacciati sono morti. La gente lì li ha tirati fuori”, ha detto Shakuntala Devi all’agenzia di stampa Press Trust of India, secondo l’Associated Press.

L’ispettore generale Shalabh Mathur della vicina catena montuosa di Ambala ha detto che si stanno compiendo sforzi per fornire assistenza medica ai feriti e che si stanno prendendo accordi per condurre esami post mortem in varie località.

Un video pubblicato da Reuters mostrava una folla radunata davanti a un ospedale nella vicina zona di Ita, dove le famiglie in lutto piangevano per le vittime. Membri del personale medico sono stati visti trasportare persone su barelle.

Il primo ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze in un discorso parlamentare.

Modi ha detto che il governo sta portando avanti “lavori di soccorso e salvataggio” e si sta coordinando con il governo statale. “Le vittime saranno aiutate in ogni modo”, ha aggiunto.

Le fughe precipitose durante i raduni religiosi in India non sono rare e in passato gli incidenti mortali hanno fatto notizia, evidenziando la mancanza di adeguate misure di controllo e di sicurezza sulla folla.

Nel gennaio 2022, si è verificata una fuga precipitosa in uno dei santuari più sacri dell’India a Jammu, nel nord del paese, uccidendo almeno una dozzina di persone. Nel 2008, quasi 150 persone che si erano riunite per un evento religioso nell’India occidentale sono morte in una fuga precipitosa in cima a una collina, e tre anni prima, più di 250 persone sono state calpestate a morte durante un pellegrinaggio nello stato occidentale del Maharashtra.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori informazioni.