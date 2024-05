Hayes, Tonga e Orton avanzano nel torneo King of the Ring

Il lato dell’arco di SmackDown è iniziato con il torneo King of the Ring Venerdì sera SmackDown Questa settimana con tre incontri interessanti per motivi diversi.

Prima di tutto, Baron Corbin ha fatto la sua prima partita nel roster principale e ha subito perso contro il collega recente draftee della NXT Carmelo Hayes. Ad essere onesti, Corbin sembrava piuttosto bravo qui, ma Hayes ne ha rubato uno con un roll-up. Ehi, porta a termine il lavoro!

Più tardi, The Bloodline ha fatto quello che ha fatto The Bloodline, picchiando tutti quelli davanti a loro. Ora hanno di nuovo i numeri, e in questo caso Tama Tonga ha utilizzato gli assist di Tanga Loa e Solo Sekoa per battere Angelo Dawkins.

Alla fine, nell’evento principale di stasera, Randy Orton e AJ Styles si sono riuniti per vedere quale delle migliori star si sarebbe fatta avanti. Entrambi hanno avuto i loro momenti, ma alla fine è stato Orton ad arrivare alle corde dopo un fenomenale avambraccio a fare la differenza. Styles non poteva fare lo stesso dopo l’RKO, e per lui era tutto.

Il torneo continua crudo La prossima settimana e finirà quella successiva Il re e la regina dell’anello Un evento live premium avrà luogo il 25 maggio in Arabia Saudita.

Riempiti Smack Down I risultati e la copertura dell’intero spettacolo della settimana sono qui.