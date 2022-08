HBO Max giù? Richieste di richiesta di aiuto automatiche per House of the Dragon Premiere

Incontro mano sinistra, mano destra.

Sembra essere una risposta automatizzata. HBO MaxUn account Twitter dell’assistenza clienti è stato preventivamente contattato domenica sera per chiedere all’handle principale di hbomax se avesse bisogno di assistenza tecnica per vedere la prima del film.Casa del Drago. “

Era l’account di hbomax, circa un’ora dopo la premiere delle 21:00 ET della serie prequel “Il Trono di Spade”. cinguettare“L’unica cosa che può abbattere la casa del drago è se stessa. #HOTD”

Meno di mezz’ora dopo, HBOMaxHelp ha risposto con una domanda educata e ben preparata: “Ehi, vogliamo aiuto. Puoi dirci quale dispositivo stai utilizzando?” (Il tweet è stato cancellato, ma puoi vederlo di seguito ).

Il meta scambio è avvenuto perché un numero relativamente piccolo di utenti di HBO Max ha segnalato problemi di accesso al dispositivo di streaming domenica notte. Secondo il sito Web di monitoraggio del servizio Downdetector, domenica notte 3.784 persone hanno segnalato problemi con HBO Max.

HBO Max ha affermato, in una dichiarazione domenica, che una “piccola porzione” di clienti che utilizzavano dispositivi Amazon Fire TV ha avuto problemi ad accedere al servizio e che stava lavorando per risolvere i problemi. “Questa sera milioni di abbonati a HBO Max stanno guardando con successo ‘House of the Dragon'”, afferma la dichiarazione di HBO Max.

Cosa potrebbe aver spinto @HBOMaxHelp a porre la domanda, infatti, Si Se hai bisogno d’aiuto? Apparentemente il sistema che esegue HBOMaxHelp stava automaticamente cercando tweet che si riferissero in qualche modo alla “Casa del Drago”, insieme a parole chiave che indicavano problemi tecnici – nel caso di questo particolare tweet di @hbomax, “down”.

I metadati nei tweet di @HBOMaxHelp indicano che il servizio utilizza il software di Sprinklr, un fornitore di strumenti di gestione unificata dell’esperienza del cliente, per monitorare e rispondere alle richieste degli utenti.

Due settimane fa, la Warner Bros. Scoperta ce l’ha fatta Completato un processo di un mese di aggiornamento delle app HBO Max su tutte le piattaforme a un “Pacchetto di tecnologia più performante” Insieme a un design migliorato e funzionalità di navigazione. A partire dall’estate del 2023 negli Stati Uniti, il WBD prevede di farlo Lancio della piattaforma di streaming HBO Max/Discovery+ integrata Che combina funzionalità e contenuti di entrambi i servizi.

Nella foto sopra: Matt Smith nei panni di Daemon Targaryen in “House of the Dragon” su HBO