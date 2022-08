HBO Max rimuove 36 spettacoli prima della fusione di Discovery+

unione HBO Max e Discovery + Provoca davvero dolore Attraverso licenziamentiE ora la mossa interessa alcune offerte. alla Warner Bros. Scoperta confermato per me diverso Sta rimuovendo 36 titoli da HBO Max non appena questa settimana si prepara a integrare la piattaforma Discovery+. La maggior parte delle produzioni non sono enormi, ma includono famose opere della HBO come Via del sesamo spin off Lo spettacolo illimitato con Elmo Il film di Peter Dinklage Cena con Hervey. Una manciata di spettacoli di Cartoon Network stanno andando via.

In una dichiarazione, HBO Max ha affermato che i contenuti scompariranno da entrambi i servizi poiché ha funzionato per combinare le librerie multimediali “insieme su un’unica piattaforma”. Il provider non ha spiegato le loro ragioni, però diverso Nota che tirare direttamente gli spettacoli (invece di cancellare le stagioni future) aiuterà HBO Max a evitare di pagare più royalties. La Warner Bros. Discovery ha affermato che genererà un risparmio di 3 miliardi di dollari come parte della fusione delle società.

Come puoi immaginare, almeno alcuni dei produttori colpiti non sono contenti: questo non solo riduce il reddito, ma potrebbe impedire alle persone di vedere il proprio lavoro a meno che non trovino un’altra casa. isola del campo estivo La creatrice Julia Pot appuntito Alcuni degli episodi che si sono sviluppati durante la pandemia non vedranno mai la luce. Ha detto che la Warner Bros. Discovery “non rispetta gli artisti”.

Il lancio del mix HBO Max e Discovery+ è previsto per l’estate del 2023. Anche se non è chiaro se Warner Bros. Discovery farà cadere più spettacoli o ridurrà in altro modo i costi, quest’ultimo passaggio non sarà rassicurante se speri che le tue serie preferite facciano il salto verso il servizio unificato.