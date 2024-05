Helldivers 2 è stato rimosso dall’elenco in più paesi senza accesso PSN e gli sviluppatori chiedono di renderlo “disponibile in tutto il mondo”

Helldivers 2 deve ancora essere rimosso dalla vendita su Steam in più paesi, anche dopo che l’editore Sony Interactive Entertainment (SIE) ha revocato il suo controverso mandato su PSN.

SIE aveva già tentato di forzare i giocatori di Helldivers 2 su PC a collegarsi a un account PlayStation Network attivo mesi dopo il lancio, portando a una campagna di review bombing di massa e alla rimozione da Steam da oltre 170 paesi senza copertura PSN. Sony alla fine ha annullato il mandato, mantenendo il collegamento dell’account come un’opzione semplice, ma il più grande sparatutto dell’anno è ancora limitato in più paesi.

Helldivers 2 è stato ora ritirato da Steam in altri tre paesi privi di copertura PSN: Estonia, Lettonia e Lituania, secondo gli elenchi su Database di Steam. Non è chiaro se gli attuali possessori di Helldivers 2 in quei paesi potranno ancora giocare.

Sony vieta ancora ai subacquei di tutto il mondo. Il CEO di Helldivers ha risposto ad altri 3 paesi bloccati nella regione #Helldivers2 pic.twitter.com/9xCOuFu27m10 maggio 2024

La notizia sembra essere stata una sorpresa anche per gli sviluppatori del gioco presso Arrowhead Studios. “Non abbiamo idea di cosa stia succedendo”, ha detto il CEO Johan Bilstedt in risposta a un giocatore sul canale Discord del gioco. “La maggior parte degli sviluppatori sono in vacanza e abbiamo appena scoperto attraverso la community che vogliamo che il gioco sia disponibile in tutto il mondo.”

Inoltre, Helldivers 2 non è stato restituito alle circa 170 regioni a cui era stato vietato l’acquisto del gioco, il che è stato uno dei motivi principali per cui i giocatori si sono uniti per recensire il gioco negativamente in primo luogo. Ma Pilestedt ha assicurato ai giocatori che stava lavorando con PlayStation e Valve per riportare Helldivers 2 nei negozi “ovunque”.

