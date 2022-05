Henry Kissinger afferma che l’Ucraina dovrebbe cedere il territorio alla Russia per porre fine alla guerra

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

L’ex segretario di Stato americano Henry A. Kissinger ha detto lunedì che l’Ucraina dovrebbe cedere il territorio alla Russia per aiutare a porre fine all’invasione, segnalando una posizione a cui la stragrande maggioranza degli ucraini si oppone quando la guerra entra nel suo quarto mese. Intervenendo a una conferenza al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, Kissinger ha esortato gli Stati Uniti e l’Occidente a non cercare una sconfitta imbarazzante per la Russia in Ucraina, avvertendo che potrebbe peggiorare la stabilità a lungo termine dell’Europa.

Dopo aver detto che i paesi occidentali dovrebbero ricordare l’importanza della Russia per l’Europa e non lasciarsi trasportare “nell’umore del momento”, Kissinger ha anche esortato l’Occidente a costringere l’Ucraina ad accettare i negoziati con “lo status quo”, il che significa il precedente stato di cose .

I negoziati devono iniziare nei prossimi due mesi prima che portino a disordini e tensioni che non saranno facilmente superate. Kissinger, 98 anni, ha detto secondo Telegrafo quotidiano. “Continuare la guerra dopo quel punto non riguarderà la libertà dell’Ucraina, ma una nuova guerra contro la stessa Russia”.

La “situazione precedente” menzionata da Kissinger, segretario di Stato dei presidenti Richard Nixon e Gerald Ford, si riferisce al ripristino della situazione in cui la Russia controllava formalmente la Crimea e prendeva informalmente il controllo di due regioni nell’estremo Ucraina di Luhansk e Donetsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che includeranno parte delle sue condizioni per avviare colloqui di pace con la Russia Ripristino dei confini pre-invasione.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato virtualmente al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il 23 maggio (Video: The Washington Post)

I commenti di Kissinger arrivano quando i leader mondiali affermano che la guerra della Russia in Ucraina ha portato a questo Ha messo in discussione “l’intero sistema internazionale”. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha detto ai leader mondiali a Davos che la guerra non è solo una “questione per la sopravvivenza dell’Ucraina” o una “questione di sicurezza europea”, ma anche “importante per l’intera comunità globale”. Ha lamentato la “rabbia distruttiva” del presidente russo Vladimir Putin, ma ha affermato che la Russia potrebbe un giorno riconquistare il suo posto in Europa se “trova la strada per tornare alla democrazia, allo stato di diritto e al rispetto dell’ordine internazionale basato sulle regole.. .perché la Russia è il nostro vicino.” READ Giornalista ucciso nel raid russo a Kiev

Gran parte dell’Ucraina concorda con Zelensky di non rinunciare alla terra per la pace. sondaggio condotto da Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev Questo mese è stato scoperto che l’82 per cento degli ucraini non è pronto a rinunciare a nessuno dei territori dell’Ucraina, anche se ciò significa che la guerra continuerà. Solo il 10 per cento pensa di rinunciare alla terra per porre fine all’invasione, mentre l’8 per cento è indeciso, secondo il sondaggio condotto dal 13 maggio a mercoledì scorso.

Il campione non includeva i residenti di aree che non erano sotto il controllo delle autorità ucraine prima del 24 febbraio, come la Crimea, Sebastopoli e alcune aree delle regioni di Donetsk e Luhansk. L’indagine non includeva inoltre i cittadini che si sono recati all’estero dopo il 24 febbraio.

I commenti di Kissinger arrivano sulla scia della conversazione editoriale Dal comitato editoriale del New York Times che sosteneva che l’Ucraina avrebbe dovuto prendere “dolorose decisioni regionali” per raggiungere la pace.

“Alla fine, le decisioni difficili devono essere prese dagli ucraini: sono loro che combattono, muoiono e perdono la casa a causa dell’aggressione russa, e sono loro che devono decidere come potrebbe essere la fine della guerra”, la redazione del Times ha scritto giovedì. “Se il conflitto porta a veri e propri negoziati, i leader ucraini dovranno prendere le decisioni dolorose sul territorio che qualsiasi insediamento richiede”.

L’editoriale è stato accolto con contraccolpo, anche dal consigliere di Zelensky Mikhailo Podolak, che Lei disse Che “Qualsiasi concessione alla Russia non è un percorso di pace, ma una guerra rinviata di diversi anni”. READ Aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus e notizie sulle varianti di omicron

Nei suoi commenti di lunedì, Kissinger, sostenitore di lunga data di un approccio realpolitik che antepone le nazioni alla morale e ai principi, ha esortato i leader europei a non perdere di vista il posto della Russia in Europa e a rischiare la formazione del Paese di un’alleanza duratura con la Cina. .

E secondo il Daily Telegraph, ha detto: “Spero che gli ucraini abbinino l’eroismo che hanno mostrato con saggezza”.

I critici hanno descritto i commenti di Kissinger come quelli che uno ha chiamato “sfortunata intrusione. Ina Sofson, un membro della Verkhovna Rada, ha denunciato la posizione di Kissinger come “vergognosa!”

“È un peccato che l’ex Segretario di Stato americano creda che cedere parte del territorio sovrano sia un mezzo per la pace per qualsiasi Paese!” Sufson cinguettare.

Podolak è tornato al suo rifiuto che l’Ucraina non potesse cedere territorio, anche se avesse portato alla pace, dire Il Paese “non scambia la sua sovranità con qualcuno che riempie il suo portafoglio”. lui è cinguettare Una vecchia foto di Kissinger che stringe la mano a Putin martedì, in cui Podolak si è detto grato che gli ucraini entrati in guerra non abbiano ascoltato il suggerimento del diplomatico.

Facile come suggerisce il signor #Kissinger [Russia] parte di [Ukraine] Per fermare la guerra, permetterebbe l’espulsione della Polonia o della Lituania.” “È un bene che gli ucraini in trincea non abbiano il tempo di ascoltare il “panico di Davos”. Sono un po’ impegnati a difendere la libertà e la democrazia”.

