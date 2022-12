Hertz pagherà 168 milioni di dollari ai clienti accusati di furto d’auto

accuse, Segnalato l’anno scorso da CBS News, e dettagliati nei documenti del tribunale, includono quelli dei clienti che hanno affermato di essere stati arrestati sotto la minaccia delle armi; Gettato in prigione o citato in giudizio dopo che la società ha affermato di aver rubato una delle sue auto. A febbraio, dopo che un giudice del tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel Delaware ha stabilito che Hertz deve rendere pubblico il numero di persone contro cui ha presentato denunce, la società ha rivelato di aver Invia migliaia di rapporti di polizia ogni anno.

Hertz Global Holdings, Inc. gestisce anche Dollar Rent A Car, Inc. e Thrifty Rent-A-Car System, LLC. Queste società sono anche elencate come imputate negli atti giudiziari.

Secondo una causa intentata ad agosto presso la Corte Suprema del Delaware, le false denunce di furto spesso si dividono in due categorie: quelle in cui Hertz affermava che l’auto era scaduta e quelle in cui la società aveva maltrattato il veicolo. Secondo la causa, quest’ultimo tipo di caso si è verificato quando la società a volte classificava come rubate le auto che erano state effettivamente noleggiate ai clienti o che si trovavano nei loro parcheggi.

“In tutti i casi, l’obiettivo di Hertz è proteggere i suoi profitti e ridurre i suoi costi, anche se sa che i suoi clienti perderanno la loro libertà e libertà di conseguenza”, ha affermato la causa, aggiungendo che i conducenti ignari sono stati “perseguiti come se Grand Theft Auto era veramente impegnato”.

Secondo un’altra causa intentata presso lo stesso tribunale nel 2020, una donna è stata arrestata nell’aprile 2019 nella contea di Broward, in Florida, dopo aver prorogato e pagato la sua auto a noleggio Hertz. Ha trascorso 37 giorni in prigione, è stata separata dal fidanzato e dai due figli, ha perso il diploma di scuola per infermiere e ha scoperto di essere incinta, secondo la causa.