Highlights della Coppa del Mondo: l’Arabia Saudita ha battuto l’Argentina, Messi sotto shock storico

Il Coppa del Mondo FIFA 2022 Continua martedì Argentina Stordito Arabia Saudita , 2-1, 36 partite consecutive di imbattibilità, la seconda più lunga nella storia del calcio maschile internazionale. L’Argentina avrebbe eguagliato il record italiano di 37 partite con una vittoria o un pareggio.

L’Arabia Saudita ha scioccato l’Argentina Punti salienti della partita completa

È stata la prima sconfitta dell’Argentina in una partita di apertura della Coppa del Mondo dal 1990, quando persero 1-0. Cameron. Per prospettiva, l’Argentina è apparsa in ogni Coppa del Mondo in quel periodo. Ironia della sorte, l’Argentina ha raggiunto la finale nel 1990, ma ha perso Germania.

L’Argentina, che è entrata nella partita d’esordio con la terza più piccola possibilità di vincere l’intera Coppa del Mondo, ora affronta una dura battaglia per uscire dal Gruppo C. Messico E Polonia Si svilupperà nei prossimi giorni.

Nel frattempo, l’Arabia Saudita è diventata la prima squadra della Confederazione calcistica asiatica (AFC) a battere l’Argentina in una partita di Coppa del mondo. Questo ha segnato la quarta vittoria dell’Arabia Saudita ai Mondiali, migliorando il loro record di tutti i tempi a 4-11-2 (WLD).

Ecco le migliori giocate della fase a gironi di martedì.

Argentina contro Arabia Saudita

2° minuto: Più vicino all’obiettivo iniziale!

Lionel Messi ha impiegato poco più di 100 secondi per registrare il suo primo tiro ai Mondiali del 2022, ma una bella parata con una mano sola del portiere dell’Arabia Saudita. Muhammad Al-Owais ha mantenuto il gioco senza reti.

10° minuto: Permettigli di ripresentarsi

Dopo che l’Argentina ha ricevuto un calcio di rigore dopo la revisione video al 10 ‘, Messi si è fatto avanti e ha segnato il suo primo gol della Coppa del Mondo 2022 con facilità.

Lionel Messi ha segnato un rigore al 10 ‘per portare l’Argentina in vantaggio per 1-0 sull’Arabia Saudita. Al 10′, l’argentino Lionel Messi ha segnato un calcio di rigore a seguito di un fallo di Mohamed Kanno dell’Arabia Saudita.

22° minuto: Messi ne ha quasi preso un altro!

La stella argentina sembrava avere un vantaggio netto per ottenere il suo secondo gol, ma è stato solo dichiarato fuorigioco. La decisione è stata confermata dal VAR.

27° minuto: un altro quasi mancato

Successivamente, l’Argentina è andata alla ricerca del secondo gol Lautaro Martínez Il punteggio è stato giudicato breve per fuorigioco.

35° minuto: Ancora fuorigioco

L’Argentina ha segnato quattro gol nel primo tempo, ma il calcio di rigore di Messi al 10′ è stato l’unico vero risultato tra i tre gol annullati per fuorigioco.

L’Argentina è stata colta in fuorigioco per un totale di sette volte nel primo tempo contro l’Arabia Saudita L’Argentina ha subito tre gol annullati nel primo tempo ed è stata colta in fuorigioco per un totale di sette volte.

Secondo Opta Analyst, l’Argentina è già stata colta in fuorigioco sette volte in questo torneo. La squadra con il maggior numero di prestazioni nell’ultima partita di Coppa del Mondo Olanda vs Costa Rica 13 chiamate di fuorigioco nel 2014.

49° minuto (1° tempo supplementare): grande sconfitta per l’Arabia Saudita

Capitano dell’Arabia Saudita Salman Al Faraj È caduto con un apparente infortunio poco prima della fine del primo tempo. Con i sauditi già sotto pressione dal gol iniziale di Messi, sarebbe un duro colpo per le possibilità dei perdenti.

48° minuto (secondo tempo): l’Arabia Saudita pareggia!

Improvvisamente l’Argentina si è ripresa per pareggiare a uno a testa grazie alla bella palla di Saleh Alshehri dell’Arabia Saudita.

Saleh Al-Shehri dell’Arabia Saudita ha segnato contro l’Argentina Guarda il gol di Saleh Al-Shehri dell’Arabia Saudita contro l’Argentina nel 48′ della Coppa del Mondo maschile FIFA 2022.

53° minuto: Arabia Saudita in vantaggio!

I sauditi stanno improvvisamente bussando alla porta della Coppa del Mondo dopo che il laser di Salem Altawsari li ha portati sul 2-1.

Salem Al Dawsari dell’Arabia Saudita 53′ | Coppa del Mondo FIFA 2022 Guarda il gol dell’Arabia Saudita Salem Al Tawsari contro l’Argentina alla Coppa del Mondo maschile FIFA 2022 al 53° minuto.

63° minuto: un’enorme parata porta l’Arabia Saudita in vantaggio

Un’altra bella parata di Muhammad Al-Owais ha mantenuto l’Arabia Saudita in vantaggio mentre l’Argentina ha spinto per il pareggio.

83° minuto: Messi sfiora il gol

L’Argentina cercava ancora di pareggiare i conti ed evitare il disastro, ma il calcio di punizione di Messi è andato oltre la traversa e il suo colpo di testa è stato parato da Al-Owais due minuti dopo.

92° minuto: parata folle

L’incredibile parata della retroguardia dell’Arabia Saudita mantiene l’Argentina in vantaggio mentre continua a premere per il gol:

101° minuto: un altro saudita salvo per lo shock!

Al-Owais ha fatto un’altra incredibile parata in tuffo per aiutare l’Arabia Saudita a realizzare la più grande sorpresa nella storia della Coppa del Mondo contro l’Argentina.

