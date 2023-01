Hindenburg taglia le vendite del gruppo indiano Adani, citando problemi di debito e contabilità

Un venditore allo scoperto con sede negli Stati Uniti afferma di essere preoccupato per il debito finanziario e finanziario

Adani Group nega queste accuse e le definisce infondate

Il Gruppo Adani ha in passato smentito le preoccupazioni per l’elevato indebitamento

Il calo delle azioni delle società Adani

BENGALURU (Reuters) – La società di ricerca Hindenburg ha dichiarato mercoledì di detenere posizioni corte nel gruppo Adani, accusando il gruppo indiano di uso impropriamente esteso di entità istituite in paradisi fiscali offshore ed esprimendo preoccupazione per gli elevati livelli di indebitamento.

Il gruppo, guidato da Gautam Adani, il terzo uomo più ricco del mondo secondo Forbes, ha respinto le accuse dei venditori allo scoperto statunitensi come infondate.

Il rapporto arriva pochi giorni prima di un’offerta di azioni da 2,5 miliardi di dollari da parte della società leader Adani Enterprises (ADEL.NS)che ha provocato un forte calo delle quote delle società del Gruppo Adani.

The Hindenburg, che detiene posizioni corte nelle società Adani attraverso obbligazioni negoziate negli Stati Uniti e strumenti derivati ​​non negoziati in India, ha affermato che le principali società quotate del gruppo avevano “un debito significativo” che ha posto l’intero gruppo su una “precaria base finanziaria”.

Ha anche affermato che sette società quotate su “Adani” hanno avuto un ribasso dell’85% su base sottostante a causa di quelle che ha definito “valutazioni elevate”.

Jugeshinder Singh, Chief Financial Officer di Adani Group, ha dichiarato in una dichiarazione che la società è rimasta scioccata dal rapporto, definendolo “una miscela virulenta di disinformazione selettiva e accuse prive di significato e infondate”.

Ha aggiunto: “La tempistica della pubblicazione del rapporto indica chiaramente un intento sfacciato e malintenzionato di minare la reputazione del Gruppo Adani con l’obiettivo principale di danneggiare l’imminente offerta pubblica di Adani Enterprises”.

“Il gruppo è sempre stato in regola con tutte le leggi.”

Hindenburg ha affermato che il suo rapporto si basava su un’indagine di due anni che ha comportato il parlare con dozzine di persone, inclusi ex dirigenti del gruppo Adani, nonché la revisione di documenti.

Il regolatore indiano dei mercati dei capitali, il Securities and Exchange Board of India, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Adani ha ripetutamente respinto le preoccupazioni sul debito. “Nessuno ha sollevato le nostre preoccupazioni sul debito. Nessun investitore l’ha fatto”, ha detto Singh ai media il 21 gennaio.

Sulla scia del Rapporto Hindenburg, la Adani Ports Company e la Special Economic Zone (APSE.NS) È sceso del 7,3% al livello più basso dall’inizio di luglio. Adani Enterprises è scesa del 3,7%, avvicinandosi al minimo di tre mesi.

Società di cemento di proprietà di Al-Adani ACC (ACC.NS) e cemento Ambuja (ABUJ.NS)ottenuto dalla società svizzera Holcim Preferito L’anno scorso in un affare da $ 10,5 miliardi, mercoledì è sceso rispettivamente del 7,2% e del 9,7%.

Grafica Reuters Reuters

Cinque delle sette principali società quotate in Adani, afferma il rapporto Hindenburg, hanno riportato rapporti correnti – una misura delle attività liquide meno le passività a breve termine – inferiori a 1. Questo, ha affermato il venditore allo scoperto, indica “un aumento del rischio di liquidità a breve termine”.

Nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2022, il debito lordo totale del Gruppo Adani è aumentato del 40% a 2,2 trilioni di rupie.

I dati Refinitiv mostrano che il debito nelle sette principali società Adani incluse nel Gruppo Adani supera il patrimonio netto, con il debito in Adani Green Energy Ltd. (ADNA.NS) Eccedenza del patrimonio netto di oltre il 2000%.

CreditSights, parte di Fitch Group, lo scorso settembre ha descritto il gruppo come “altamente indebitato” e ha affermato di essere preoccupato per il suo debito. E mentre il rapporto ha successivamente corretto alcuni errori aritmetici, CreditSights ha affermato di mantenere le sue preoccupazioni sull’influenza di Adani.

L’Hindenburg è meglio conosciuto per il produttore di camion elettrici NikolaKorp (NKLA.O) e Twitter anche se in seguito ha invertito la sua posizione su Twitter.

Le azioni di Adani Enterprises sono aumentate del 125% nel 2022, mentre le azioni di altre società del gruppo, comprese le unità elettriche e del gas, sono aumentate di oltre il 100%.

Segnalazioni aggiuntive di Chris Thomas, Aditya Kalra e MaryMay Day; Segnalazione aggiuntiva di Myung Kim. Montaggio di Edwina Gibbs

I nostri standard: Principi di fiducia di Thomson Reuters.