“Ho dovuto assumere un disegnatore”: Trump dice che è “più bello” di Kamala

Pochi giorni dopo la richiesta del “diritto” di fare Attacchi personali su di lui Concorrente L’ex presidente degli Stati Uniti Kamala Harris Donald Trump Ho provato a portare l’attacco un passo avanti. Sabato il candidato repubblicano ha minimizzato Kamala Harris In evidenza in copertina Rivista del tempo E ha detto che era “troppo bravo” per essere tagliato.Un ex presidente sotto il fuoco della truppa GOP Ha fatto ricorso nuovamente allo stesso per attacchi personali contro Harris e per non aver fatto la fila.Ad una manifestazione Pennsylvania Sabato, ha detto che il Time aveva tentato senza successo di fotografare Harris e che la rivista non aveva foto di lei da usare. “Non c’è nessuna sua foto sulla rivista Time”, ha detto.“Hanno scattato diverse foto e non ha funzionato, quindi hanno assunto un disegnatore. Ho detto: ‘Quella è Sophia Loren? Chi potrebbe essere? È Elizabeth Taylor? Oh, stanno celebrando la grande vita e i tempi di l’enormemente bella Sophia Loren.”“Sono più carino di lei”, ha scherzato Trump dalla folla.

Non è però la prima volta che Donald Trump interviene su questo tema. All’inizio della settimana aveva paragonato l’immagine del Time alla “nostra grande First Lady, Melania”.

Trump ha attaccato la politica economica del vicepresidente Harris prima di definirlo “un bell’aspetto”. L’attacco arriva dopo che i repubblicani lo hanno esortato ad astenersi da attacchi personali, dicendo che ha il “diritto” di fare attacchi personali.

Notando che uno “scrittore di discorsi di Ronald Reagan” ha definito i media del WSJ “belli e radiosi”, si è lamentato: “Lei ha un grande vantaggio, è una donna molto bella”.

“Dico che sono più carino di lei”, ha detto. “Non ne avevo mai sentito parlare. Dicevano che il suo grande vantaggio era che era una ragazza carina. Ah. Non ci avevo mai pensato.”

In seguito ha impersonato il discorso del presidente francese Emmanuel Macron, tra le altre cose, e si è lamentato del fatto che le notizie del suo discorso di un’ora dicevano che era stato “picchiato”.

“Dicono che vaghi. Non ho vagato. Sono una persona davvero intelligente”, ha detto.

“Cosa è successo a Biden? Ho corso contro Biden e ora sto correndo contro qualcun altro”, ha detto Trump. “Ho detto, contro chi sto correndo, Harris? Ho detto: ‘Chi è Haris?'”, ha aggiunto.

Trump ha detto del piano economico di Harris: “Ieri Kamala ha presentato il suo piano economico. Dice che taglierà i costi di cibo e alloggio dal primo giorno. Ma il primo giorno di Kamala è stato tre anni e mezzo fa”, ha detto Trump. Trump, tuttavia, ha insistito sul fatto che i prezzi potrebbero essere abbassati, senza fornire ulteriori dettagli se non una spinta generale per espandere la produzione petrolifera statunitense. “Dopo aver causato un’inflazione disastrosa, il compagno Kamala ha annunciato la sua intenzione di istituire un controllo socialista dei prezzi”.