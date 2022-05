Hochல்ll ha eletto Antonio Delgado come nuovo luogotenente governatore

Signor che sarà il Luogotenente Governatore. Per adempiere al termine residuo di Benjamin, il sig. Delcado dovrebbe rinunciare al suo incarico al Congresso. Il Luogotenente Governatore funge da Governatore in caso di morte, dimissioni, licenziamento, assenza o sospensione del Governatore.

Sig. Delcado dovrà affrontare una dura battaglia per la rielezione questo autunno. Quando i Democratici hanno approvato una nuova mappa del Congresso all’inizio di quest’anno, hanno cercato di aggiungere elettori amichevoli al suo distretto, ma la Corte Suprema dello stato si è pronunciata a suo favore. Colpisci le linee distrettuali appena tracciate La scorsa settimana. Le linee tracciate dal campo rendono la sede più competitiva.

Nella Primaria di giugno per il Luogotenente Governatore, il sig. Delcado affronterà due rivali, entrambe donne latine: Diana Raina, ex membro del consiglio di New York City e Ana Maria Archela, attivista progressista. La sig.ra Raina sta facendo una campagna con Tom Suyosi, un democratico che si candida a governatore di Long Island, mentre la sig. Archila si è legato a Jumane Williams, procuratore generale di New York City.

Signora Hochul Inizialmente il sig. Beniamino è stato eletto, Un ex senatore di stato nero di Harlem, è stato sostituito ad agosto dal suo vice, l’ex governatore Andrew M. Pochi giorni dopo divenne governatore a causa delle improvvise dimissioni di Guomo. Ha scelto Benjamin nel tentativo di espandere il suo appello tra gli elettori della città.

Il mese scorso il sig. Dopo le dimissioni di Benjamin, la signora Hochul è stata costretta a rieleggere un coniuge. Considerava alcuni ufficiali di colore, sebbene non limitasse le sue preferenze a quelle delle classi inferiori. Senza le fughe di notizie definite dalla signora Hochula, il processo di selezione è stato notevolmente nascosto. In primo luogo, la ricerca difettosa Al secondo in comando.

A questo punto, il governatore era determinato a eleggere un luogotenente governatore senza alcuna bandiera rossa e chiese al consigliere del governatore, Elizabeth Fine, e al segretario per le nomine, Marty Mack, di supervisionare il gruppo di avvocati che cancellava i precedenti dei candidati.

Sig. La squadra della signora Hochulin è rimasta molto colpita dalla sua vittoria sugli avversari repubblicani di Delcado, conquistando uno dei distretti swing più competitivi del paese. Ho cercato di etichettarlo come un “rapper di una grande città”. Secondo chi ha familiarità con la sua decisione. È anche un generoso raccoglitore di fondi.