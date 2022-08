Honda Motor e LG Energy costruiranno una fabbrica di batterie elettriche negli Stati Uniti da 4,4 miliardi di dollari

TOKYO / WASHINGTON (Reuters) – Honda Motor Company del Giappone (7267.T) Costruirà un nuovo impianto di batterie agli ioni di litio da 4,4 miliardi di dollari per veicoli elettrici negli Stati Uniti con il fornitore coreano di batterie LG Energy Solution Ltd. (373220.KS)Lo hanno detto le due società lunedì.

I produttori di batterie stanno cercando di aumentare la produzione negli Stati Uniti poiché il passaggio ai veicoli elettrici (EV) potrebbe aumentare poiché il paese applica normative più severe e rafforza l’ammissibilità al credito d’imposta.

Le due società hanno affermato che il sito dell’impianto non è stato finalizzato, ma due persone informate sulla questione hanno confermato che la Honda sta prendendo seriamente in considerazione l’Ohio, dove si trova il principale stabilimento Honda negli Stati Uniti.

Le aziende puntano a una capacità di produzione annuale di circa 40 gigawattora con le batterie fornite esclusivamente agli stabilimenti Honda in Nord America per alimentare i modelli Honda e Acura EV.

La coppia dovrebbe costituire una joint venture prima della costruzione dell’impianto, con la costruzione prevista per l’inizio del 2023 e la produzione di massa entro la fine del 2025.

Il governatore dell’Ohio Mike DeWine ha affermato che la sua amministrazione sta lavorando con Honda e LG “per garantire che l’Ohio scelga questo nuovo impianto di batterie elettriche”. Le fonti che hanno familiarità con la questione hanno affermato che l’annuncio del sito potrebbe arrivare entro poche settimane.

Il governo degli Stati Uniti ha promosso politiche progettate per portare più batterie e produzione di auto elettriche nel paese.

Il presidente Joe Biden ha firmato questo mese una fattura da 430 miliardi di dollari su clima, assistenza sanitaria e tasse che renderebbe i veicoli elettrici assemblati al di fuori del Nord America non idonei per i crediti d’imposta. Leggi di più

Il vice consigliere nazionale per il clima della Casa Bianca, Ali Zaidi, ha elogiato l'”enorme investimento” di Honda e LG che, secondo lui, è stato stimolato dalla legislazione sul clima e sulle infrastrutture.

Il segretario all’energia degli Stati Uniti Jennifer Granholm ha affermato che l’amministrazione sta ripristinando “la produzione domestica di batterie per fornire agli americani posti di lavoro ben pagati che alimenteranno la rivoluzione delle auto elettriche”.

La scorsa settimana la California ha annunciato un piano che richiede che tutte le nuove auto vendute nello stato entro il 2035 siano ibride plug-in o elettriche. Leggi di più

Le due società hanno affermato che la combinazione di una forte produzione nazionale di veicoli elettrici e una fornitura tempestiva di batterie le metterebbe “nella posizione migliore per puntare al mercato in rapida crescita dei veicoli elettrici in Nord America”.

LG Energy Solution, che è principalmente impegnata nello sviluppo di materiali per batterie agli ioni di litio e nella prossima generazione di batterie, fornisce batterie per veicoli elettrici e ha firmato accordi di joint venture con General Motors. (GM.N)Hyundai Motor Co (005380.KS) e Stellantis (STLA.MI). Leggi di più

A luglio, Panasonic Power Corporation, un’unità di Panasonic Technology Holding Group (6752.T) E la grande Tesla (TSLA.O) Il fornitore, ha detto, ha scelto il Kansas come sede per una nuova fabbrica di batterie con investimenti fino a 4 miliardi di dollari. Leggi di più

All’inizio di quest’anno, Honda ha fissato l’obiettivo di lanciare 30 modelli di veicoli elettrici a livello globale e produrre circa 2 milioni di veicoli elettrici all’anno entro il 2030. Scopri di più

