Hosa Chanchez scrive dal gioco una lettera aperta di supporto per Megan Thee Stallion

Foto: Matthew Baker (Getty Images)

Gli uomini di colore hanno avuto molti alti e bassi Negli ultimi mesi continuano a essere rivelati i dettagli del caso che coinvolge Megan Thee Stallion e Tory Lanez, e viene annunciato anche il verdetto di colpevolezza di Lanes. Molti hanno espresso preoccupazione per il fatto che non pensano che i fratelli siano stati abbastanza espliciti nel sostenere la rapper nera. Ma la verità è che molti hanno già parlato, incluso l’attore Hosea Chanchez.

Chanchez, meglio conosciuto per il suo ruolo nelle sitcom, “il gioco,” È l’ultima celebrità maschio nera a venire in difesa di Thee Stallion, affermando che era lui Kylie JennerNon avrebbe dovuto convincere nessuno a spararle.

“Meghan Peete – usando il suo vero nome perché è un vero essere umano e non un oggetto di scena o uno stallone, è una donna di colore che è stata aggredita da un uomo”, ha scritto Chanchez su Instagram. “Dopo aver sentito la chiamata del 911 e la chiamata della prigione, il mio cuore sanguina ancora di più per questa donna. Immagina di essere colpito più volte e poi di proteggere l’assassino mentendo per lui (la logica dietro solo a questo è sorprendente per me).”

Ha continuato: “La quantità di traumi e danni che ha subito a causa dell’abuso, del giudizio e della crudeltà della sua stessa gente è straziante. Il numero di donne e uomini di colore che non le credevano e ancora non le credono è disgustoso”.

Sì, ci sono incongruenze, il che è normale dal momento che Kylie ha chiaramente fatto ubriacare tutti quelli che sono entrati in casa sua quella notte. Te lo garantisco, se fosse successo a KYLIE quella notte non avrebbe dovuto convincere nessuno che le hanno sparato e chi? mai!! Meghan avrà ancora molta strada da fare per tornare sana e integra”.

Chinchez ha ragione. Megan ha molto da fare. Negli ultimi anni, abbiamo visto la giovane artista perdere la madre e la nonna dopo sole due settimane e lottare per ottenere giustizia in due casi giudiziari di alto profilo. Il primo di questi, ovviamente, include la sparatoria dell’estate 2020 in cui Tory Lanez è stata recentemente condannata. secondo, rivendicò la sua precedente etichetta 1501 Certified Entertainment.

Chánchez ha concluso la sua nota dicendo: Tuttavia, una cosa mi è chiara, Dio ha la sua mano sulla sua vita perché non conosco molti esseri umani che possono affrontare alcune delle cose che ha passato nella sua vita e sorridere ancora. hashtag nella nostra società, ma dobbiamo lavorare per fare il lavoro affinché questo abbia importanza! #GOD #ProtectBlackWomen #IStandWithMegan #StopAssaultPeriod”



grazie Signore. Non potremmo dirlo meglio noi stessi.

