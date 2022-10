Hu Jintao: l’ex leader cinese guidato inaspettatamente dal Congresso del Partito

Hong Kong

CNN

–



L’ex leader supremo della Cina, Hu Jintao, è stato espulso inaspettatamente dalla cerimonia di chiusura del Congresso del Partito Comunista di sabato, in un momento drammatico durante un evento solitamente molto determinato.

Hu, 79 anni, era seduto in primo piano al tavolo principale nella Grande Sala del Popolo di Pechino, accanto al suo successore, l’attuale leader Xi Jinping, quando è stato avvicinato da un membro del personale, che mostrava un video dell’incontro.

Mentre si sedeva, Hu sembrava parlare brevemente con l’impiegato maschio, mentre il membro del Comitato permanente del Politburo Li Zhanshu, che era seduto dall’altra parte, teneva la mano sulla sedia dietro la schiena di Hu.

Poi sembrò alzarsi dopo che un membro dello staff, che aveva preso per un braccio l’ex leader, lo sollevò, mentre Kong Shaoxun, il capo della segreteria del partito, si avvicinò. Parlò brevemente con i due uomini e all’inizio sembrò riluttante ad andarsene.

Poi Hu Jintao è stato scortato dal suo posto, l’impiegato lo teneva per un braccio, gli altri membri del partito seduti dietro il tavolo principale lo stavano guardando. Le circostanze che circondano l’uscita non sono chiare.

Mentre usciva, è stato visto fare una pausa e sembrava dire qualcosa a Xi, quindi ha dato una pacca sulla spalla al premier Li Keqiang. Sia Xi che Li sembravano annuire con la testa. Non era chiaro cosa avesse detto Shi nella sua risposta.

Una volta, mentre era ancora seduto, Shi sembrò mettere la mano su un documento che stava cercando di raggiungere per impedirgli di farlo.

In un altro momento, dopo essere rimasto in piedi e discutere con i due uomini prima di andarsene, Li Zhanshu, il terzo leader più grande della Cina, sembrava stesse cercando di alzarsi dal suo posto, ma è stato spinto verso il basso da un tiro della giacca . Il membro del Comitato Permanente del Politburo Wang Huning siede accanto a lui.

Ho, che è andato in pensione nel 2013, è stato visto soffrire di una salute pubblica sempre più precaria negli ultimi anni.

A causa dell’opacità della politica dell’élite cinese, è improbabile che il partito offra una spiegazione pubblica per la brusca uscita di Hu. Il momento drammatico non viene riportato da nessuna parte nei media cinesi, né discusso sui social media cinesi, dove tale conversazione è severamente limitata. Ma ha scatenato una tempesta di speculazioni all’estero.

La CNN è stata censurata in onda in Cina quando ha riferito dell’uscita di Hu Jintao dalla riunione di sabato.

La partenza di Hu è avvenuta dopo che più di 2.000 delegati del Congresso hanno timbrato i nuovi membri del Comitato Centrale d’élite del Partito durante una sessione speciale e hanno accettato l’invito dei delegati a ratificare il rapporto di lavoro del Partito durante una sessione aperta ai giornalisti.

Il Comitato Centrale di 205 membri appena annunciato non includeva Li Keqiang e il collega membro del Comitato Permanente Wang Yang, entrambi sudditi di Hu. Ciò significa che nessuno dei due manterrà i propri seggi nel Comitato permanente, il massimo organo decisionale del partito, anche se entrambi hanno 67 anni, un anno in meno rispetto all’età pensionabile non ufficiale. Xi, 69 anni, è nella lista dei nuovi membri del Comitato Centrale.

La formazione del comitato permanente sarà rivelata domenica, un giorno dopo la conclusione della conferenza. Xi, che è ampiamente considerato come aver consolidato il suo potere eliminando i rivali e attenuando la continua influenza degli anziani, dovrebbe essere riconfermato capo del partito con una mossa provocatoria e si circonderà di alleati.