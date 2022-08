Hugh Jackman rivela che il suo amato cane, Dali, è morto un mese prima del suo dodicesimo compleanno

Hugh Jackman ha rivelato che il suo cane, Daly, è morto appena un mese prima del suo dodicesimo compleanno.

L’attore 53enne ha pubblicato un paio di foto con il suo adorabile Bulldog francese su Instagram venerdì.

Il simpatico cucciolo ha baciato e leccato il collo e il viso del suo proprietario mentre era seduto a un tavolo a guardare il suo computer.

Triste notizia: Hugh Jackman ha rivelato che il suo cane, Dalí, è morto appena un mese prima del suo 12° compleanno

“È un giorno molto triste per la nostra famiglia”, ha scritto nella didascalia. Daly, l’amata Frenchina, è morta la notte scorsa. Avrebbe compiuto 12 anni il mese prossimo… che mi è stato detto è una lunga vita per questa razza. L’ho sempre chiamato ROCKSTAR.

‘Perchè era! Camminava al ritmo del suo tamburo, era amato da tutto il mondo e il ragazzo ha avuto una bella vita. Ci mancherà ma sappiamo che ulula in paradiso, governa il posatoio e si gode il buffet all you can eat. RIP Daly Rockstar Jackman. Ti vogliamo bene!’

Jackman e sua moglie, Deborah Lee Furness, hanno adottato Daly nel 2010. Hanno anche un altro cane di nome Allegra.

Beautiful Frenchie: l'attore 53enne ha pubblicato un paio di foto con il suo adorabile Frenchie Bulldog su Instagram venerdì.

La star di Broadway condivide regolarmente aggiornamenti sui cuccioli con i suoi 30 milioni di follower su Instagram e in precedenza ha scherzato sul fatto che i suoi compagni canini fossero “più famosi di lui”.

In precedenza ha scherzato: “I miei cani sono più famosi di me! Se ho postato qualcosa sui miei cani, è esploso. Ho fatto uno spettacolo e i fan sarebbero saliti sul palco, ma non era per me! Stavo prendendo il cucciolo sul palco e i fan dicevano ‘Quando arriva il cane?'” Sono venuti a vedere il cucciolo.

Non gli importava di me! E capisco, sono più interessanti di me! La stella è sarcastica.

Anni insieme: Jackman e sua moglie, Deborah Lee Furness, hanno adottato Daly nel 2010. Hanno anche un altro cane di nome Allegra

Jackman e Frances hanno due figli insieme: Oscar di 22 anni e Ava di 17 anni.

Oltre a questa recente difficoltà nella sua vita personale, l’attore degli X-Men è rimasto molto impegnato anche professionalmente.

Jackman sta attualmente interpretando il Professor Harold Hill nel revival di Broadway di The Musical. Lo spettacolo è stato nominato per sei Tonys ma non ne ha ricevuto nessuno al gala di giugno.

Famiglia felice: Jackman e sua moglie Deborah Lee Furness hanno due figli insieme: Oscar di 22 anni e Ava di 17 anni (da sinistra a destra: Oscar, Deborah Lee, Ava, Hugh nella foto nel 2012)

Stelle di Broadway: oltre a questa recente difficoltà nella sua vita personale, l’attore degli X-Men è stato piuttosto impegnato anche professionalmente (nella foto a giugno 2022)

Jackman ha diversi progetti in arrivo tra cui The Son, un dramma familiare con Anthony Hopkins e Laura Dern.

Attualmente sta girando il suo ruolo nello show televisivo Koala Man, la cui uscita è prevista per il 2023.

I suoi film The Good Spy e Apostle Paul sono entrambi in pre-produzione senza date di uscita stabilite.