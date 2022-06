Hulu cancella il risveglio di Lamorne Morris dopo due stagioni

Lamorne Morris e Blake Anderson dentro Si svegliò immagine : vuoto

Annulla Hulu Si svegliòIl Una commedia di due stagioni con Lamorne Morris nei panni di un fumettista che cerca di sopravvivere come un uomo di colore in America (mentre anche… Spesso curato da oggetti inanimati nell’ambiente che sono pronunciati i suoi vari traumi e i suoi pensieri interiori). La serie animata, in parte ispirata al lavoro del fumettista Keith Knight, è apparsa sul servizio di streaming a settembre 2020; Seconda messa in onda (e ora definitiva) Lotto di episodi l’8 aprile 2022.

Più Maurice (nel suo primo ruolo da protagonista davvero importante da allora nuova ragazza andato in onda nel 2018), Si svegliò Con Blake Anderson, T. Sam Richardson, Jack McBrair, Cedric the Entertainer, Keith David ( Come la Bibbia, che sembra particolarmente appropriata).

Trailer ufficiale della seconda stagione di Wake Up | vuoto

Si svegliò Ha attirato recensioni decisamente contrastanti nella sua prima stagione, con i critici che l’hanno attaccata per non aver usato le sue dosi di assurdità molto più di una distrazione dai problemi che spera di affrontare. Nella sua recensione di settembre 2020 della serie For UsShannon Miller ha scritto:

Sebbene questa transizione radicale dal distacco preventivo alla consapevolezza schiacciante sia nuova per Kef, in realtà non fornisce una nuova esperienza visiva per un pubblico che sta attualmente vivendo un movimento per i diritti civili realistico e moderno al di fuori di esso. Finestra. Né Kev né coloro che lo circondano offrono spunti intriganti, le battute sono troppo traballanti per ispirare una vera risata e il viaggio di Kev può spesso sembrare una zoppia casuale poiché la stagione ha momenti che si concentrano intensamente sugli assalti comunemente esplorati. Ad esempio, nell’episodio “Gig E. Smalls”, Keef scopre di essere l’unica persona di colore a una festa piena di amanti dell’arte WASPy. In pochi istanti, è stato sottoposto a stanchi assecondi quando i partecipanti si sono avvicinati a lui con accordi su OJ Simpson, Wakanda, riparazioni e una rispolverata di un segnale di Sunken Place. È il 2020. Non ce l’abbiamo fatta Quale chi è questo?

Nel frattempo, l’enorme quantità di contenuti in streaming sembra aver lasciato la seconda stagione dello show – che ha visto Maurice Kyiv ampliare la sua portata come “terapeuta dell’arte” – Non è stato ampiamente rivisto in quanto è perso nel mix ; Non è del tutto sorprendente, quindi, guardare lo spettacolo Prendi le scarpe questa settimana.

[[[[Attraverso Limite]