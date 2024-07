Humble Games ha annunciato una “ristrutturazione delle operazioni” in mezzo ai licenziamenti

Humble Games ha annunciato i suoi piani di ristrutturazione in quello che ha definito “tempi economici difficili per l’editoria indipendente”, con diversi ex dipendenti che hanno riferito di essere stati licenziati. Secondo Nicole Carpenter di PolygonI licenziamenti riguardano 36 lavoratori. [Disclosure: IGN Entertainment and publishing label Humble Games operate under separate divisions of the same parent company, Ziff Davis. Charity bundle platform Humble Bundle remains a subsidiary of IGN Entertainment.]

L’annuncio faceva parte di una dichiarazione di Humble Games, pubblicata successivamente su Linkedin Diversi lavoratori hanno confermato il loro licenziamento sui social mediaLa dichiarazione sottolinea “l’obiettivo di garantire stabilità e supporto ai nostri sviluppatori e ai progetti in corso”, pur affermando che la ristrutturazione non avrà alcun impatto su Humble Bundle.

In questi tempi economici difficili per gli editori di giochi indipendenti, Humble Games ha preso la decisione difficile ma necessaria di ristrutturare le nostre operazioni. Questa decisione non è stata presa alla leggera; Piuttosto, richiede molta riflessione e riflessione attenta, con l’obiettivo di garantire stabilità e supporto ai nostri sviluppatori e ai progetti in corso. Inoltre, la ristrutturazione delle operazioni di Humble Games non avrà alcun impatto sulle operazioni di Humble Bundle. Siamo pienamente consapevoli del profondo impatto che questa decisione sta avendo sui membri del nostro team di Humble Games e le nostre più sentite condoglianze vanno a tutti coloro che sono colpiti da questa decisione. Il contributo del nostro team è stato di altissimo livello e inestimabile, supportando il lancio dei nostri giochi da quando abbiamo iniziato a pubblicarli nel 2017. Ci impegniamo a gestire questa transizione con la massima compassione e comprensione possibile. Supportare i nostri partner di sviluppo e assistere gli ex membri del team rimane la nostra massima priorità. Ci impegniamo a rendere questa transizione il più agevole possibile per tutti i soggetti coinvolti. Vi ringraziamo per il vostro sostegno e compassione durante questo momento difficile. È profondamente apprezzato.

In una richiesta separata per un commento, un rappresentante di Ziff Davis ha condiviso la dichiarazione pubblicata sopra e ha affermato che la società “non sta chiudendo i battenti ma è in fase di ristrutturazione” e che “tutti i progetti passati e in corso e le prossime versioni non saranno interessati e continuerà a ricevere supporto e pubblicazioni da Humble Games.” Il rappresentante ha detto di non poter commentare il numero dei dipendenti interessati o rimasti. Dopo il disastro Da allora l’azienda ha riferito di aver licenziato tutti i suoi dipendenti e che i lavori saranno completati da una società esterna.

Humble Games è un editore indipendente con una gamma di giochi tra cui Bo: Path of the Teal Lotus, Signalis e Stray Gods. Molti sviluppatori che hanno lavorato con Humble Games hanno espresso la loro solidarietà in seguito ai licenziamenti.

“I miei migliori auguri a tutti gli ex dipendenti di Humble Games, molti dei quali hanno contribuito a realizzare [Unsighted] “cos’era” ha scritto la sviluppatrice di Unsighted Fernanda Dias“Grazie mille per aver lavorato così duramente su così tanti fantastici giochi. Questa è una notizia molto triste.”

Humble Games è uno dei tanti editori indipendenti costretti a ristrutturarsi in un contesto di incertezza nel settore dei giochi per tutto il 2024. IGN ha riferito a maggio che Take-Two stava tranquillamente chiudendo il suo marchio Private Division in seguito alla chiusura dello sviluppatore di OlliOlli Roll7 World e dello studio. Intercept Games, che ha sviluppato Kerbal Space Program 2. Anche Xbox, PlayStation, EA e molti altri editori hanno subito licenziamenti.

