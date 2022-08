HyperX Armada 25 pratico: nessun problema, nessun problema

All’inizio di questa estate, Sony ha lanciato la sua prima linea di monitor da gioco Inzon brand, e ora HyperX si unisce alla mischia con due show propri. Tuttavia, con la nuova linea Armada, HyperX sta dando una svolta alla categoria, perché invece di essere abbinato a un supporto tradizionale, l’azienda ha creato un pacchetto all-in-one che presenta un braccio per monitor regolabile.

prossimo HP ha acquisito HyperX l’anno scorsoIl marchio si sta lentamente espandendo in nuove categorie, tra cui Cuffie senza fili E ora monitora. Al lancio, la linea Armada sarà composta da due monitor da gioco con un target di pubblico leggermente diverso: c’è l’Armada 25, progettato per i giocatori più competitivi, che presenta una risoluzione di 1.920 x 1.080 e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Nel frattempo, per coloro che preferiscono una grafica più ricca e dettagliata, l’Armada 27 più grande offre una risoluzione di 2560 x 1440, una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e la certificazione VESA HDR 400.

L’Armada viene fornito con tutto il necessario per configurarlo, comprese semplici istruzioni su come assemblare il braccio e collegare il monitor. Sam Rutherford / Engadget

Entrambi i monitor hanno tre ingressi (uno DisplayPort 1.4 e due HDMI 2.0), ma ciò che li distingue davvero dai concorrenti di prezzo simile è che invece di essere spedito con un tipico supporto per monitor, Armada è stato costruito fin dall’inizio per funzionare con un comodo braccio HyperX e supporto da scrivania. Per HyperX, l’obiettivo è incoraggiare i giocatori e fornire loro una soluzione semplice che offra spazio sulla scrivania per cose come tappetini per mouse extra-large, pad di ricarica wireless o qualsiasi altra periferica che desideri tenere a portata di mano.

L’hub del monitor sta guadagnando terreno tra i giocatori di PC e HyperX crede così tanto nei vantaggi delle braccia ergonomiche che non vendono nemmeno un supporto per monitor standard separatamente. (Tuttavia, sarai in grado di acquistare stick aggiuntivi o accessori per monitor singolarmente.) Dopo aver verificato personalmente l’Armada 25, anche se personalmente non ho avuto un monitor montato sul braccio (anche se ne ho sempre desiderato uno), posso tipo di vedere perché. Ma nonostante tutti gli aspetti positivi, ci sono anche alcuni difetti evidenti.

Sam Rutherford / Engadget

La confezione di Armada 25 viene fornita con tutto il necessario per iniziare, per non parlare di una guida all’installazione pratica e facile da usare. Il primo passo è trovare la base e montarla su una superficie adatta utilizzando il morsetto integrato. Da lì, assembla il bracciolo prima di montare il supporto HyperX personalizzato sul retro del monitor e far cadere tutto in posizione. L’intero processo è facile e, in tutto, mi ci sono voluti meno di 10 minuti per andare dall’inizio alla fine. Dopodiché, è solo questione di utilizzare la chiave a brugola allegata per regolare la tenuta della leva e il suo raggio di movimento.

Supponendo che i cavi siano accuratamente ripiegati, passare a un braccio comodo ha un impatto sorprendentemente grande. Tutto sembra un po’ più ordinato. Non solo hai istantaneamente più libertà di disporre le periferiche come microfoni da asta, webcam e altro, ma ottieni anche la flessibilità aggiuntiva per posizionare il monitor all’altezza e all’angolazione giuste per la tua posizione.

Se guardi da vicino, vedrai anche un piccolo joystick sul retro per regolare le impostazioni del display. Sam Rutherford / Engadget

Come persona che trascorre molto tempo davanti a una scrivania, negli ultimi anni mi sono trovata a cercare modi per evitare i dolori e i dolori di alzare il collo per guardare gli schermi. Questo di solito significa usare libri o pile di carta per elevare le presentazioni in modo da poter guardare dritto invece di guardare in basso, il che può essere particolarmente negativo quando si utilizza un laptop. Ma con un braccio, questo non è mai un problema. E potrei aggiungere, sembra tutto molto stabile, a differenza di alcune delle alternative più economiche che ho considerato in passato.

Tuttavia, lo svantaggio è che solo una larghezza del braccio può limitare la posizione in cui è impostato il monitor. come sono Ne ho scritto primaA causa della pandemia, ho dovuto creare una postazione di lavoro a distanza temporanea incentrata su un ufficio che sacrifica un po’ di praticità per il bene del bello. Sfortunatamente per me, la mia scrivania è così spessa che il morsetto da due pollici sul braccio HyperX non si adatta. Ciò significa che ho dovuto testare l’Armada 25 sul mio tavolo da pranzo, piuttosto che vicino al mio desktop dove lo desidero davvero.

La linea Armada viene fornita con due cavi video, incluso un cavo DisplayPort rosso, che è un bel tocco per chi ama la combinazione di colori predefinita di HyperX. Sam Rutherford / Engadget

Il lato positivo è che lo schermo stesso ha un bell’aspetto considerando il suo prezzo. Ottieni un pannello IPS con tempi di risposta di 1 ms (da grigio a grigio), una finitura opaca antiriflesso e ampi angoli di visualizzazione. Non è lo schermo più caldo, con colori che coprono il 99% della gamma sRGB standard, ma ottenere una frequenza di aggiornamento di 240 Hz su un monitor con un braccio per $ 450 è un buon affare. E mentre HyperX commercializza Armada come compatibili con G-Sync, supporta anche FreeSync di AMD. Sfortunatamente, poiché c’è solo HDMI 2.0 invece di 2.1, non otterrai il pieno supporto a 120Hz su console come Xbox Series X.

Inoltre, forse la cosa più promettente della linea Armada è che HyperX rende davvero facile aggiungere più display alla tua configurazione. Oltre alla staffa proprietaria di HyperX, l’ergo boom supporta anche i pannelli VESA standard. Ottieni anche supporti aggiuntivi (disponibili separatamente) che ti consentono di collegare più monitor allo stesso braccio. Ogni braccio supporta fino a 20 libbre, il che significa che ogni braccio può contenere fino a quattro Armada 25 o due Armada 27. Anche se non ho potuto testarlo personalmente, puoi anche montare le braccia al muro o montarle su scrivanie scanalate Cavo preforato (fino a 2,4″ se si utilizzano i gommini inclusi).

Sam Rutherford / Engadget

Quindi, nonostante le difficoltà che ho avuto con i miei mobili, la linea Armada è abbastanza resistente. Tuttavia, vorrei ancora che ci fosse una sorta di opzione di riserva per persone come me che vivono in un posto in cui un braccio per monitor non si adatta perfettamente. Ma se stai pensando di aggiornare la tua postazione di lavoro o di gioco con un design più semplice, la nuova linea di monitor HyperX rende davvero facile abbandonare il tradizionale supporto per qualcosa di più elegante.

La linea Armada sarà disponibile entro la fine dell’autunno a settembre. L’Armada 25 e l’Armada 27 costeranno rispettivamente $ 450 e $ 500, mentre il Single Gaming Mount e il Gaming Mount Addon saranno disponibili anche separatamente per $ 110 e $ 80.