I 25 migliori punteggi, momenti salienti, partite del giorno del College Football: Michigan State, Indiana Division I vince la prima settimana

La prima settimana della stagione calcistica del college ha continuato a crescere venerdì sera con altre otto partite, due delle quali erano caratterizzate da gravi drammi. La resa dei conti dei Big Ten tra Illinois e Indiana è esplosa prima che gli Hoosiers scappassero con una vittoria per 23-20 da un touchdown di 1 yard per gentile concessione di Shaun Shivers a 23 secondi dalla fine.

Il semaforo verde ha segnato il primo touchdown dell’Indiana dall’inizio del secondo quarto e la squadra di gestione del football degli Hoosiers ha lottato tutta la notte contro un debole fronte difensivo dell’Illinois. Ma dopo che Eleni ha stabilito un field goal a 2:16 dalla fine per il 20-16, l’attacco dell’Indiana è stato caratterizzato da una sosta di due minuti. Il quarterback di trasferimento del Missouri Conor Basilak ha guidato la decisiva serie di 75 yard – gli Hoosiers avevano avuto solo 70 yard nella seconda metà fino a quel momento – e ha impostato il touchdown di Shivers completando 7 dei 10 passaggi della serie.

In un’altra mossa dei Big Ten, il Michigan State #15 ha ottenuto un test dal Michigan occidentale prima di uscire con una vittoria per 35-13. Gli Spartans sono avanzati 21-3 all’inizio del secondo quarto prima di colpire un periodo di siccità, consentendo ai Chippewas di avvicinarsi a una tacca alla fine del terzo quarto. Alla fine, il Michigan State è tornato in vita nel quarto quarto per evitare qualsiasi dramma a fine partita, ma le cose sono state tese a East Lansing per un po’.

Sebbene il tentativo a sorpresa del WMU sia stato breve, ci sono stati alcuni risultati inaspettati dalla notte. Old Dominion ha eliminato Virginia Tech 20-17 e FCS William e Mary hanno battuto Charlotte 41-24.

Risultati del college football, calendario: prima settimana

N. 15 Stato del Michigan 35, Michigan occidentale 13- un sommario

Old Dominion 20, Virginia Tech 17- un sommario

Duca 30, Tempio 0 – un sommario

Indiana 23, Illinois 20- un sommario

TCU 38, Colorado 13- un sommario

Dai un’occhiata all’intero tabellone segnapunti della prima settimana

Controlla questo…

scegliere: Old Dominion Virginia Tech stupisce con 4 astuzie

Classifiche del college football: 131- Nada | AP primi 25

Guida per l’utente: Cosa guardi nella prima settimana