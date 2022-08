I 49ers rielaborano il contratto di Jimmy Garoppolo per rimanere a San Francisco; L’accordo prevede una clausola non commerciale

San Francisco 49ers Resta il quarterback Jimmy Garoppolo. Lunedì, Garoppolo Ha accettato un accordo ristrutturato di un anno Ciò lo manterrebbe a San Francisco, secondo CBS Sports NFL Insider Josina Anderson e Jonathan Jones. Rapporto. Il contratto contiene clausole no trade e no tag, Secondo ESPN. Garoppolo diventerà free agent la prossima stagione.

Solo perché Garoppolo non viene scambiato non significa che non sia probabile che venga scambiato. Secondo ESPN. Garoppolo deve essere incluso nelle trattative, e questo significa che deve accettare uno scambio.

Secondo NFL Media, il nuovo contratto di Garoppolo vale 6,5 milioni di dollari, completamente garantito, e include incentivi che potrebbero avvicinare i suoi soldi a 16 milioni di dollari. Con la scadenza del roster di 53 uomini di martedì, i 49ers hanno dovuto prendere una decisione su Jimmy G, e ora tornerà all’ovile come backup di Trae Lance.

Lo stipendio base originale di Garoppolo nel 2022 era di $ 24,2 milioni, e questo potrebbe essere uno dei motivi principali per cui il suo mercato commerciale non si è mai materializzato, soprattutto da quando il quarterback ha subito un intervento chirurgico alla spalla fuori stagione. La scorsa settimana, l’allenatore dei 49ers Kyle Shanahan Non escludendo la possibilità San Francisco ha Jimmy G nell’ovile. Ora, se qualcosa va storto, i 49ers hanno un piano di backup piuttosto solido.

Il nome di Garoppolo è stato sui giornali per tutta la stagione. Il contendente è stato segnalato a luglio Seattle Seahawks erano ritenere Jimmy G ha aggiunto alla loro battaglia di quarterback. E all’inizio di questo mese Cleveland Browns Quello Guarda Garoppolo Se la sospensione di Deshaun Watson è aumentata, è successo. quando Jet di New York Il quarterback Zach Wilson ha subito un infortunio al ginocchio nella settimana 1 della preseason e, conoscendo bene Garoppolo dai suoi giorni come coordinatore difensivo di San Francisco, molti pensavano che Robert Saleh avrebbe fatto una mossa, ma non è successo neanche questo.

Col passare del tempo, i 49ers iniziarono a sentire sempre di più di poter tenere Garoppolo. Anche il proprietario dei 49ers Jed York ha recentemente affermato che la squadra non ha fretta di scambiare il QB e che lo farebbe. Bello averlo.

“L’ho già detto, non si possono mai avere abbastanza buoni quarterback e buoni giocatori di football”, disse York Tim Kawakami dell’Atletica. “Non entrerò in discussioni sull’elenco di ciò che John (Lynch) e Kyle (Shanahan) vogliono fare. Ma li supporterò in qualsiasi cosa vogliano fare per migliorare questa squadra.

“L’ho visto con Joe (Montana) e Steve (Young), e mi rendo conto che il tetto salariale è diverso oggi da quello che non lo è. Ma l’abbiamo già detto: siamo felici di avere Jimmy. felice di averlo nel roster. Se è così, è così”.

Garoppolo, che compie 31 anni a novembre, ha tirato per 3.810 yard, 20 touchdown e 12 intercettazioni in 15 partite la scorsa stagione. San Francisco ha iniziato 2-4 per raggiungere i playoff con un record di 10-7, e ha ottenuto due sconvolgimenti consecutivi nella post-stagione prima di cadere ai futuri campioni del Super Bowl. Los Angeles Rams nella finale della NFC. Anche con un’impressionante campagna complessiva, l’anno scorso i 49ers hanno rinunciato al riscatto di un re per selezionare Lance n. 3 in assoluto per un motivo.

Scambiato con Jimmy G49 Patrioti del New England A metà della stagione 2017. Dopo aver vinto le sue prime cinque partenze con i 49ers, San Francisco gli ha firmato un contratto. Contratto quinquennale da 137,5 milioni di dollari. Garoppolo ha strappato il suo ACL nella settimana 3 della stagione 2018, ma ha portato i 49ers a un record di 13-3 nel 2019 e un’apparizione al Super Bowl. Capi di Kansas City.

Anche se Garoppolo ha la quarta percentuale di vittorie più alta tra tutti i quarterback della NFL dal 2016, l’offesa dei 49ers non è mai andata a buon fine per mano di Jimmy Gee rispetto all’impressionante attacco di corsa di San Francisco o alla sua ingegnosità nell’usare una varietà di registi come Tebow Samuel. Con i 49ers che sono arrivati ​​​​al numero 3 in assoluto nel Draft NFL 2021, i giorni di Garoppolo come quarterback titolare della franchigia sembravano essere contati.

Con la decisione dei 49ers di mantenere Garoppolo, ci saranno molte discussioni sul livello di fiducia della squadra in Lance. Ad ogni modo, la loro stanza di quarterback è piuttosto solida con un veterano che ha passato anni in attacco.