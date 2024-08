I 50 migliori giocatori della FedEx Cup: chi partecipa al campionato BMW ed eventi in primo piano del 2025

Si sono svolti i playoff della FedEx Cup È stato ridotto ai primi 50 puntiQuesti giocatori verranno premiati.

I primi 50 giocatori dopo il FedEx St. Jude al prossimo Campionato BMW. È un altro torneo senza conteggio da 20 milioni di dollari con la possibilità di vincere Campionato da 100 milioni di dollari.

Anche per coloro che non sono arrivati ​​a Eastlake (i primi 30 dopo la BMW), essere nell’attuale top 50 garantisce un posto negli otto eventi in evidenza nel 2025. Questa è un’opportunità per milioni di dollari extra e punti FedExCup extra.

Ecco i primi 50 giocatori che si dirigeranno al Castle Pines Golf Club a Castle Rock, in Colorado, con una vincita equivalente a 2.000 punti FEC.