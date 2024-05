I-95 Connecticut: il traffico è congestionato mentre i lavoratori iniziano a rimuovere un cavalcavia bruciato

Venerdì i lavoratori hanno iniziato a demolire un ponte autostradale danneggiato nel Connecticut Un incidente di incendio Ciò include un camion cisterna di benzina, che dovrebbe prolungare l’incubo del traffico causato dalla chiusura dell’Interstate 95 fino al fine settimana.

Il giorno dopo l’incidente, le squadre hanno rimosso le recinzioni metalliche in una campata a Norwalk prima che due grandi escavatori – uno su ciascun lato dell’autostrada – iniziassero a demolire porzioni di cemento della struttura. Le benne caricatrici hanno raccolto i detriti caduti sull’autostrada e li hanno scaricati in container trasportati da camion.

Il governatore Ned Lamont ha affermato che il piano è quello di riaprire completamente entrambi i lati dell’autostrada durante il tragitto giornaliero di lunedì. Lui e altri agenti hanno continuato a esortare gli automobilisti a evitare la zona.

“Siamo qui da più di 24 ore. Quel ponte crollerà molto presto”, ha detto Lamont in una conferenza stampa a Norwalk venerdì. “Le tosatrici stanno arrivando. Buttate via l’ultima parte. Rimettete l’asfalto a posto . Spero di avere la I-95 aperta in entrambe le direzioni entro lunedì.”

Le cesoie sono attrezzature pesanti specializzate che verranno utilizzate per tagliare i componenti metallici di supporto del ponte a partire da sabato mattina, hanno detto i funzionari. Ci vorranno 24 ore, e poi le sezioni danneggiate dell’autostrada saranno riparate mediante molatura e rifacimento del manto stradale, ha detto il commissario statale per i trasporti Garrett Ugalito.

L’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 5.30 sul lato sud dell’autostrada. Un’autocisterna che trasportava circa 8.500 galloni (32.000 litri) di gas si è scontrata con un autoarticolato e un’auto ed è andata in fiamme sotto il ponte di Fairfield Avenue. Le riprese delle telecamere del traffico autostradale hanno mostrato la massiccia diffusione dell’incendio. Nessuno è rimasto gravemente ferito, hanno detto i funzionari.

La polizia di stato ha detto venerdì che il conducente dell’auto stava uscendo dalla corsia di destra quando ha colpito un camion di benzina, che ha colpito un rimorchio di un trattore in un’altra corsia e ha preso fuoco. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagine e non è stata annunciata alcuna accusa.

Il traffico su entrambi i lati dell’autostrada è stato deviato da tre corsie di marcia alle corsie di uscita mentre gli automobilisti deviavano sulle strade locali circostanti il ​​luogo dell’incidente. I livestream mostravano auto e camion che strisciavano lentamente lungo le corsie di uscita. Venerdì pomeriggio, il Dipartimento statale dei trasporti ha affermato che il tempo di percorrenza di 16 miglia (26 chilometri) dal confine di New York alla 7 corsie di Norwalk, appena a nord della I-95, è di circa 90 minuti.

Il traffico era intenso e i nervi di alcuni guidatori erano logori su Connecticut Avenue a Norwalk, una delle deviazioni. I dipendenti dei negozi locali hanno affermato che impiegano dai 30 minuti a un’ora in più per andare al lavoro e stanno assistendo a un calo degli affari.

“È pazzesco”, ha detto Marco Ortiz, un tatuatore del Javier Eastman Tattoo Studio in Connecticut Avenue. “Ho visto persone emettere segnali acustici, cercare di interrompere gli altri, fare smorfie, gesticolare con le mani. Questo non è buono. Devi essere paziente. Cos’altro possiamo fare? È stato un incidente molto brutto.”

Circa 160.000 veicoli viaggiano quotidianamente in entrambe le direzioni sulla I-95, hanno detto i funzionari.

John Blair, presidente della Motor Transport Association del Connecticut, ha affermato che il gruppo dell’industria degli autotrasporti sta lavorando con la polizia di stato e il DOT per educare i camionisti di tutto il nord-est sulle alternative sicure.

Ha detto che l’associazione ha avuto molti problemi nelle ultime 24 ore con i conducenti di autotreni che non conoscono bene il Connecticut che colpiscono ponti bassi o abbattono linee elettriche sulle strade locali. Il gruppo sta cercando di convincere i camionisti a lungo raggio ad evitare quella parte dello stato.

“Li stiamo spingendo il più a nord possibile”, ha detto Blair. “Stiamo cercando di raggiungerli prima che arrivino nel Connecticut, e devono evitarne del tutto il 95.”

L’incidente ha provocato la chiusura delle scuole di Norwalk e un aumento significativo del traffico su altre autostrade e strade secondarie. I camion non possono utilizzare la Merritt Parkway, la principale strada alternativa della zona, perché i suoi tunnel sono troppo bassi.

Jillian Mauro, assistente stampa dei repubblicani della Camera del Connecticut, ha detto di aver notato molti altri rimorchi durante il suo viaggio da Danbury a Hartford.

“C’è sicuramente un flusso costante di camion”, ha detto Mauro, aggiungendo che il tragitto di venerdì verso il Campidoglio è durato 90 minuti invece della solita ora. Giovedì sera, ha visto un numero insolitamente elevato di rimorchi per trattori parcheggiati sul lato della I-84, con gli autisti che sembravano fare le pause di riposo obbligatorie.

La rimozione dei ponti e la riparazione delle strade costeranno circa 20 milioni di dollari, ha affermato il senatore americano Richard Blumenthal, un democratico del Connecticut. Lui e altri membri della delegazione del Congresso statale chiederanno all’Autorità Centrale delle Autostrade fondi di emergenza per coprire tutte le spese. Lamont ha dichiarato lo stato di emergenza, che accelererà i finanziamenti.

Mi sono ricordato dell’incidente L’anno scorso è stato mortale Un trattore che trasportava benzina sulla I-95 a Filadelfia ha perso il controllo e ha preso fuoco, distruggendo parte dell’autostrada.

L’incidente di giovedì arriva un anno dopo un incidente simile sulla I-95 nel Connecticut nell’aprile 2023, quando un camion di carburante prese fuoco dopo essersi schiantato contro un’auto parcheggiata sul Gold Star Memorial Bridge tra New London e Groton. L’autista del camion del carburante è stato ucciso e il lato sud del ponte è rimasto chiuso per diverse ore. Autista Recentemente accusato di omicidio colposo.

La scrittrice dell’Associated Press Susan High di Hartford, nel Connecticut, ha contribuito a questo rapporto.