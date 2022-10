I benchmark della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB perdono, fino al 29% più veloce nei test 3DMark, 53 TFLOP di calcolo

I primi standard di NVIDIA Scheda grafica GeForce RTX 4080 da 16 GB È trapelato online e ha mostrato un aumento delle prestazioni di oltre il 20% nei test 3DMark.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB supera la RTX 3090 Ti da 24 GB nei benchmark 3DMark e nei giochi trapelati

Sono trapelati i benchmark della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB Forum Chiphell. Non è noto se la scheda grafica fosse una Founders Edition o un modello AIB ma il chip girava su una CPU AMD Ryzen 7 5800X3D. Scheda grafica testata tramite 3DMark e alcuni titoli. Ma prima, abbiamo messo gli occhi sul benchmark AIDA64 GPGPU che mostra che la scheda offre fino a 53,6 TFLOP di prestazioni a risoluzione singola, l’8% in più rispetto al numero ufficialmente annunciato di 49 TFLOP. Per fare un confronto, la GeForce RTX 3090 Ti produce 40 TFLOP, quindi questo è un miglioramento del 32,5% nel calcolo a precisione singola.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB offre oltre 50 calcoli TFLOP. (Crediti immagine: Forum Chiphell)

In termini di benchmark sintetici, la NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB ha ottenuto 13.977 punti in 3DMark Time Spy Extreme (grafica), 17.465 punti in 3DMark Fire Strike Ultra (grafica) e 17.607 punti nel benchmark 3DMark Port Royal.

Solo per fare un confronto, l’RTX 3090 Ti SUPRIM X pesantemente overcloccato ha ottenuto 11.643 punti in Time Spy Extreme, 13.554 punti in Fire Strike Ultra e 15.124 punti in Port Royal. Se confrontiamo questi numeri con l’RTX 4080 16 GB, otteniamo le seguenti prestazioni:

RTX 4080 16GB vs RTX 3090 Ti 24GB in Time Spy Extreme – 20% più veloce

RTX 4080 16GB contro RTX 3090 Ti 24GB in Fire Strike Ultra – 29% più veloce

RTX 4080 16GB vs RTX 3090 Ti 24GB a Port Royal (DXR) – 16% più veloce

L’utente ha anche condiviso i benchmark delle prestazioni di due giochi, Red Dead Redemption 2 (con e senza DLSS) e Shadow of The Tomb Raider (DLSS di alta qualità). I risultati possono essere visti negli screenshot qui sotto:

Specifiche ufficiali di NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB

nvidia GeForce RTX 4080 La scheda grafica da 16 GB dovrebbe utilizzare una configurazione GPU abbreviata AD103-300 con 9728 core o 76 SM possibili su un totale di 84 unità, mentre la configurazione precedente offriva 80 SM o 10240 core. Mentre la GPU completa viene fornita con 64 MB di cache L2 e fino a 224 ROP, l’RTX 4080 potrebbe finire con 48 MB di cache L2 e ROP inferiori anche a causa del suo design accorciato. La scheda dovrebbe essere basata sul PCB PG136/139-SKU360. Si dice che la scheda grafica offra una frequenza di clock massima di 2505 MHz.

Per quanto riguarda le specifiche di memoria, la GeForce RTX 4080 dovrebbe presentare capacità GDDR6X da 16 GB che si dice siano ottimizzate a 22,5 Gbps tramite un’interfaccia bus a 256 bit. Ciò consentirà di risparmiare fino a 720 GB/s di larghezza di banda. Questo è ancora un po’ più lento della larghezza di banda di 760 GB/s offerta dall’RTX 3080 poiché viene fornita con un’interfaccia a 320 bit ma 10 GB inferiori. Per compensare la larghezza di banda inferiore, NVIDIA può incorporare una suite di compressione della memoria di nuova generazione per compensare l’interfaccia a 256 bit.

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 16GB TBP “ufficiale” – 320 watt

320 watt Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3080 12GB TBP “ufficiale” – 350 watt

La scheda avrà un TBP 320W che è 30W inferiore al TBP dell’RTX 3080 da 12 GB e molto inferiore al TBP dell’RTX 3090 Ti offrendo allo stesso tempo un enorme salto di prestazioni. Le schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 4080 da 16 GB e RTX 4080 da 12 GB verranno lanciate a novembre con un prezzo rispettivamente di $ 1.199 e $ 899. Dato che se la scheda finirà per essere il 20-30% più veloce nei giochi rispetto all’RTX 3090 Ti, può

Specifiche ufficiali della serie NVIDIA GeForce RTX 40:

Nome della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4080 12GB NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Nome della GPU Ada Lovelace AD102-300 Ada Lovelace AD103-300 Ada Lovelace AD104-400 GA102-225 Nodo operativo TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8nm dimensione del dado 608 mm2 378,6 mm 2 294,5 mm 2 628,4 mm 2 transistor 76 miliardi 45,9 miliardi 35,8 miliardi 28 miliardi Nuclei CUDA 16384 9728 7680 10240 TMU/ROP 512/176 320/112 240/80 320/112 tensore/core RT 512/128 304/76 240/60 320/80 orologio di base 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz 1365 MHz aumentare l’orologio 2520 MHz 2510 MHz 2610 MHz 1665 MHz conto FP32 83 TFLOP 49 TFLOP 40 TFLOP 40 TFLOP TFLOP RT 191 TFLOP 113 TFLOP 82 TFLOP 78 TFLOP Tensor-TOP 1321 SUPERIORE 780 picco 641 in alto 320 in più Capacità di memoria 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Bus di memoria 384 bit 256 bit 192 bit 384 bit Velocità della memoria 21,0 Gbps 23,0 Gbps 21,0 Gbps 19 Gbps Larghezza di banda 1008 GB/sec 736 GB/sec 504 GB/sec 912 Gbps TBP 450 watt 320 watt 285 W 350 watt Prezzo (MSRP/FE) 1599 dollari 1199 dollari 899 dollari $ 1199 lancio (disponibilità) ottobre 2022 novembre 2022 novembre 2022 3 giugno 2021

fonte di notizie: Olrak