I cani di Kim Jong-un finiscono nello zoo della Corea del Sud dopo una disputa sui costi di cura | Kim Jong Un

Una coppia di cani dati al leader nordcoreano Kim Jong Un quattro anni fa è finita in uno zoo sudcoreano dopo una disputa su chi dovrebbe pagare per la cura degli animali.

Kim ha dato il Due segugi Pungsan bianchi – una razza originaria della Corea del Nord – all’allora presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, come regalo dopo i colloqui al vertice di Pyongyang nel 2018.

Ma Moon ha rinunciato ai cani il mese scorso, citando la mancanza di sostegno finanziario per i cani da parte del governo conservatore guidato da Yoon Suk-yul.

Cani in un ospedale veterinario universitario il mese scorso a Daegu, in Corea del Sud. Foto: Yonhap/EPA

I funzionari dello zoo hanno detto che i cani, chiamati Gumi e Songjang, sono stati trasferiti in uno zoo gestito da funzionari locali nella città meridionale di Gwangju dopo un soggiorno temporaneo in un ospedale veterinario nella città sud-orientale di Daegu.

Alla presenza del sindaco di Gwangju Kang Jaejoong, i cani sono stati mostrati lunedì con le loro targhette con il nome al collo mentre i giornalisti e altri visitatori scattavano foto.

Gumi e Songgang sono simboli di pace, riconciliazione e cooperazione tra Corea del Sud e Corea del Nord. “Li alleveremo così come seminiamo i semi della pace”, ha detto Kang, secondo il suo ufficio.

I cani hanno sei figli tra di loro, tutti nati dopo la loro venuta Corea del Sud. Uno di loro, chiamato Byeol, è cresciuto allo zoo di Gwangju dal 2019. Gli altri cinque sono ospitati in altri zoo e in una struttura pubblica in Corea del Sud.

I funzionari dello zoo di Gwangju hanno detto che avrebbero cercato di allevare insieme Byul e sua madre, anche se sono tenuti separati perché non si riconoscono.

Gumi e Songgang sono ufficialmente proprietà dello stato e, mentre erano in carica, Moon li ha cresciuti nella residenza presidenziale. Dopo aver lasciato l’incarico a maggio, Moon è stato in grado di portarli nella sua casa privata a causa di una modifica della legge che consentiva di amministrare doni presidenziali al di fuori degli archivi presidenziali se fossero animali o piante.

Ma all’inizio di novembre, l’ufficio di Moon ha accusato il governo di Yoon di rifiutarsi di coprire i costi del cibo per cani e delle cure veterinarie. L’ufficio di Yoon ha negato l’accusa, affermando di non aver mai vietato a Moon di tenere gli animali e che sono in corso discussioni sulla fornitura di sostegno finanziario.

Gumi (a sinistra) e Songgang in un parco a Gwangju, Corea del Sud. Foto: Chun Jong-in/The Associated Press

A Moon, un sostenitore del riavvicinamento con la Corea del Nord, è stato attribuito il merito di aver organizzato una diplomazia ora dormiente sul programma nucleare del Nord, ma ha anche affrontato critiche secondo cui la sua politica di impegno ha permesso a Kim di guadagnare tempo e aumentare la capacità nucleare del suo paese di fronte a internazionali sanzioni. Yun ha accusato la politica di fidanzamento di Moon di “sottomissione” alla Corea del Nord.

Nel 2000, il defunto padre di Kim, Kim Jong II, ha presentato un’altra coppia di cani Pungsan all’allora presidente della Corea del Sud, Kim Dae-jung, dopo un incontro a Pyongyang, il primo vertice intercoreano dalla loro scissione nel 1948. Kim Dae-jung, un liberale, ha dato due cani di Jindo – una razza originaria dell’isola coreana meridionale – a Kim Jong Il. I cani nordcoreani vivevano in uno zoo pubblico vicino a Seoul prima di morire nel 2013.