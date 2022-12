I capitani che restano con Taylor Heinecke potrebbero dover “considerare” di cambiare il loro QB a un certo punto

Immagini Getty

I Chiefs hanno perso terreno nella corsa ai playoff quando hanno perso contro i Giants 20-12 domenica sera e il quarterback Taylor HynekIl suo gioco in quella partita ha portato a domande sul suo futuro come titolare della squadra lunedì.

Heinicke era 17 su 29 per 249 yard e un touchdown, ma ha perso un paio di fumble e un finale difensivo dei Giants Kyvon Thibodeau Uno di loro è tornato a terra. Un altro fumble è arrivato nel territorio dei Giants e “Non possiamo farlo” è stato detto dall’allenatore Ron Rivera dopo la partita mentre si aspettava di vincere le partite.

Non ci sono cambi di quarterback prima della partita di questa settimana contro i 49ers. Lunedì, Rivera ha detto che la squadra “si atterrà ancora a Taylor e a quello che stiamo cercando di capire” in attacco, aggiungendo che il mancato miglioramento di domenica lo porterebbe a prendere in considerazione la possibilità di tornare a Carson Wenz.

“È qualcosa Per essere completamente onestiRivera ha detto tramite Jon Kim di ESPN.com. “Ma se torniamo in pista e giochiamo come abbiamo giocato e facciamo le cose che abbiamo fatto, rimarremo dove siamo”.

I leader erano 2-4 prima che Wentz andasse in riserva per infortuni e sono andati 5-2-1 con Henke che gestiva l’attacco, quindi sembra esserci una risposta chiara su chi ha portato la squadra a più successo. Con poco tempo in stagione e poco margine di errore nei playoff, la capolista sembra avere una visione a breve termine della situazione.