I Cardinals hanno battuto i Raiders al ritorno di Byron Murphy nell’OT

Getty Images

I Cardinals avevano perso 20-0 alla fine della prima metà della partita di domenica a Las Vegas ed erano caduti 23-7 nel quarto quarto, ma non avrebbero lasciato il Nevada con un punteggio di 0-2.

Keeler Murray Hanno giocato un fantastico quarto quarto forzando i tempi supplementari con un pareggio per 23-23 e hanno finito per vincere la partita in difesa. Indietro Isaia Simmons Ricezione forzata di ampi invasori Cacciatore Renfro Per sentire la palla e la schiena Byron Murphy Ha restituito la palla 59 yarde per un vincitore del gioco di touchdown.

C’è stata una lunga revisione sul fatto che Murphy abbia lasciato la palla prima di attraversare la linea di porta, ma alla fine i funzionari hanno confermato che il Cardinal sarebbe andato a casa con una vittoria per 29-23. Il punteggio consente loro di unirsi a Dolphins e Jets nella composizione di vittorie improbabili nella seconda settimana.

Murray era solo 6 su 9 per 53 yard nel primo inning, ma è andato 25 su 40 per 224 yard ed è caduto dopo l’intervallo. Ha anche corso per il touchdown, precipitandosi per eoni per convertire una conversione da due punti con le gambe e colpendo AJ Green nella parte posteriore della end zone per il peg pointer del gioco alla fine del regolamento.

I tre Cardinals nel secondo tempo hanno aiutato a tenere i Raiders fuori dal campo e hanno ottenuto un paio di tre e vittorie quando hanno portato la palla in loro possesso. Erano ancora in grado di vincere la partita nei tempi supplementari dopo la salvezza Doron Harmon Ha rotto un passaggio a Hollywood Brown al quarto posto per uccidere i primi Cardinals del corso extra.

Derek Carr Colpire Renfrew per spostare la squadra nell’area di canestro, ma la mazza larga ha quasi perso la confusione alla fine del gioco. Carr ha continuato a rispondergli due volte più tardi e Simmons ha tirato via la palla mentre Renfrew ha cercato di prendere qualche yard in più per Daniel Carlson Da utilizzare per tentare di vincere la partita con un canestro.

I Conquerors sono ora 0-2 e cercheranno di vincere in trasferta contro i Titans il prossimo fine settimana. I Cardinals ospiteranno i Rams 1-1 nella partita della NFC West.