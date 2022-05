I Chicago Bears rilasciano il quarterback Nick Foles dopo due stagioni

Il quarterback dei Chicago Bears ha rilasciato Nick FolesLa squadra ha annunciato domenica.

I Bears hanno originariamente acquisito Foles due stagioni fa in un accordo commerciale con i Jacksonville Jaguars per un quarto round del draft.

Dopo aver iniziato sette partite nel 2020, l’MVP del Super Bowl LII ha segnato solo un inizio la scorsa stagione, portando i Bears a una vittoria su strada per 25-24 sui Seattle Seahawks mentre lanciava per 250 yard e passaggio da touchdown.



Foles, 33 anni, aveva uno stipendio base di $ 4 milioni in questa stagione. I Bears risparmieranno 8 milioni di dollari sul tetto salariale con la mossa.

Il direttore generale di Chicago Ryan Pauls ha confermato a marzo che la squadra stava cercando di scambiare Foles dopo aver aggiunto un backup veterano Trevor Simian In libera agenzia.

Veterano in 10 stagioni, Foles lanciò per 14.003 yard con 82 touchdown e 43 intercettazioni.

Ha ottenuto una scelta Pro Bowl con i Philadelphia Eagles nel 2013, ma la sua stagione più importante è arrivata nel 2017, quando è stato convocato per sostituire l’infortunato Carson Wentz Nella settimana 15 e più tardi quella stagione, guidò la franchigia al suo primo Super Bowl, completando il 72,6% dei suoi passaggi post-stagione per 971 yard con solo sei touchdown e un intercetto in tre partite.

Courtney Cronin di ESPN ha contribuito a questa storia.