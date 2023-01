I client Twitter si arrestano in modo anomalo con l’arresto anomalo dell’API

Le ultime settimane dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk hanno visto turbolenze con rapidi cambiamenti della piattaforma e qualcosa sembra accadere stasera con le API di Twitter come Tweetbot e diversi client Twitter di terze parti interrotti.

Verso le 23:00 ET di questa sera, diversi utenti di Twitter hanno notato che i client di terze parti lanciavano messaggi di errore relativi all’API di Twitter. Questa interruzione diffusa si verifica in tutte le app di terze parti tra cui Twitterrific, Fenix, Talon e molte altre su Android e iOS, oltre che su macOS. Anche Tweetbot è interessato dall’interruzione dell’API, ma Tweetdeck, fortunatamente, sembra inalterato.

Resta da vedere se si tratta di un’interruzione temporanea o di una decisione intenzionale di Twitter, poiché la società non ha rilasciato alcuna spiegazione ufficiale in questo momento.

Tuttavia, è ovvio che Twitter potrebbe uccidere i client di terze parti. Questi clienti generalmente non portano entrate pubblicitarie alla piattaforma, qualcosa che Musk ha chiarito che finora è stata una priorità nel suo mandato. Proprio questa settimana a rapporto da l’informazione aprire Misure disperate per tenere a bordo gli acquirenti di annunci Molti utenti di Twitter hanno notato aumenti significativi nel numero e nella frequenza degli annunci visualizzati sulla piattaforma. Anche Twitter Recentemente ha costretto gli utenti su iOS Per visualizzare la scheda For You per impostazione predefinita invece della scheda Following che mostra effettivamente gli account che seguono.

Un altro indizio che questa sia una decisione intenzionale da parte di Twitter è che le app che utilizzano l’API ma non sono client completi Sembra funzionare ancora. Sono solo sostituti delle app Twitter ufficiali non funzionanti.

I dettagli rimangono in gran parte imprecisi in questo momento, ma aggiorneremo la nostra copertura non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

I client Twitter di terze parti hanno smesso di funzionare per me su tutte le piattaforme Ho appena ricevuto un errore di autenticazione “impossibile accedere all’account” che continua a ripetersi Qualcuno/qualcun altro lo vede? pic.twitter.com/u5lPggZc8x -Renee Richie (@reneritchie) 13 gennaio 2023

Oh nooooo Penso che Twitter stia eliminando l’accesso a client di terze parti. La mia app per Mac (YoruFukurou) o la mia app per iOS (TweetBot) non possono eseguire l’autenticazione. Entrambi smettono di aggiornarsi alle 22:35.@dipendente Segnala la stessa cosa alla sua versione di TweetBot. – Tim Carmody (@tcarmody) 13 gennaio 2023

Twitterrific ha riconosciuto il problema, ma non ha offerto ulteriori approfondimenti.

Comprendiamo che Twitterrific sta riscontrando problemi di comunicazione con Twitter. Non conosciamo ancora la causa principale, ma stiamo cercando di scoprire perché. Si prega di rimanere sintonizzati e di scusarsi. – Twitterrifico (@Twitterrifico) 13 gennaio 2023

FTC: utilizziamo i link di affiliazione per guadagnare entrate. di più.

Dai un’occhiata a 9to5Google su YouTube per ulteriori notizie: