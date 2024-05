I combattimenti si sono intensificati a Kharkiv con la Russia che ha annunciato l’ingresso delle sue forze a Vovchansk

Ma l’esercito ha affermato in un comunicato che la Russia ha perso più di 100 soldati in un giorno, aggiungendo che stava adottando misure per respingere l’avanzata delle forze.

Sebbene sia una città importante nella regione, Vovchansk non ha alcuna importanza militare specifica, anche se la sua cattura sarebbe un duro colpo per il morale ucraino.

“Da un lato [of the Vovcha River] Noi siamo [Russians]D’altra parte, il nostro.

Un governatore locale nominato da Mosca ha detto che almeno tre persone sono state uccise in un raid in una zona industriale a Krasnodon, conosciuta come Sorokin in ucraino, una parte dell’Ucraina orientale controllata dai russi.