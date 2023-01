I conduttori di “GMA3” Amy Robach e TJ Holmes lasciano la ABC dopo aver riferito di una relazione romantica

New York

Il presidente della rete Kim Goodwin ha annunciato allo staff in un promemoria venerdì sera che TJ Holmes e Amy Robach, co-conduttori dello spettacolo mattutino di punta della ABC “Good Morning America”, lasceranno ABC News.

Goodwin ha scritto nel promemoria, che è stato ottenuto dalla CNN. “Voglio ringraziarvi ancora per la vostra pazienza e professionalità durante questo periodo.”

Goodwin ha detto che la decisione su chi avrebbe co-ancorato “GMA3” e “20/20” su ABC – che Robach ha co-ancorato – sarebbe arrivata più tardi.

“Dopo diverse conversazioni produttive con Amy Robach e TJ Holmes, su varie opzioni, siamo tutti d’accordo sul fatto che fosse meglio per tutti abbandonare ABC News”, ha detto venerdì sera un portavoce di ABC News in una dichiarazione. “Apprezziamo il loro talento e impegno nel corso degli anni e ringraziamo i loro contributi”.

La persona che ha familiarità con la questione ha detto che la rete stava negoziando con i conduttori di “GMA3” questa settimana su una via d’uscita, e i colloqui sono giunti alle fasi finali. Un accordo definitivo potrebbe essere raggiunto già nel pomeriggio di venerdì.

“C’è molta frustrazione da tutte le parti perché avrebbe potuto essere gestita meglio”, ha detto la persona.

Questo risultato completo arriva dopo che Holmes e Robach sono usciti dall’aria il mese scorso dopo che un rapporto del Daily Mail ha mostrato che la coppia era apparentemente coinvolta sentimentalmente.

In un promemoria inviato ai dipendenti della rete in quel momento, il presidente di ABC News Kim Godwin ha annunciato che i giornalisti sarebbero rimasti fuori onda in attesa dei risultati di una revisione interna.

Goodwin l’ha definita una “distrazione dentro e fuori” e ha detto ai dipendenti di non “spettegolare” sulla questione durante il lavoro.

Mentre il duo è rimasto in onda al “GMA3”, una troupe di presentatori ha ruotato Robach e Holmes nello show.