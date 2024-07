I conservatori lanciano i piani per eleggere un nuovo leader

Il Partito conservatore dovrebbe iniziare questa settimana una competizione di tre mesi per la leadership per sostituire Rishi Sunak, che dovrebbe concludersi con l’annuncio di un nuovo leader conservatore il 2 novembre.

L’apertura delle candidature è prevista per mercoledì e i candidati avranno bisogno del sostegno di 10 membri del Parlamento per accedere al primo turno di votazioni.

I parlamentari ridurranno quindi il numero dei candidati a due, con il vincitore finale scelto dai membri del Partito conservatore in una votazione online.

L’annuncio arriva mentre Mel Stride, un alleato di Rishi Sunak, il segretario ombra del lavoro e delle pensioni, ha detto che sta “considerando” l’annuncio della sua candidatura per la corsa.

I piani concedono una settimana a un massimo di 11 dei restanti 121 parlamentari conservatori per presentare le loro candidature per il primo turno, che si chiuderà il 29 luglio.

L'esercito ucraino lascia la città devastata per le posizioni fortificate

READ L'esercito ucraino lascia la città devastata per le posizioni fortificate

I candidati potranno inoltre sfruttare le vacanze estive, che inizieranno la prossima settimana, per lanciare la propria campagna elettorale.

Le votazioni per i membri del partito si chiuderanno il 31 ottobre.

Il partito ha affermato che i membri che erano stati membri per 90 giorni o più prima della chiusura delle votazioni, ed erano membri attivi al momento dell’apertura delle candidature, avrebbero potuto votare.

La BBC ritiene che Sunak avesse voluto dimettersi prima, per consentire al partito di andare avanti.

Ma ora sembra che potrebbe rimanere in carica mentre viene preparato il primo bilancio del Labour, che dovrebbe essere pubblicato in autunno.

Sunak ha affermato che è “nell’interesse nazionale” che lui rimanga in carica per consentire una “transizione fluida e ordinata verso un nuovo leader dell’opposizione”.

“Ciò consentirà al nostro partito di svolgere il suo ruolo di opposizione ufficiale in modo professionale ed efficace”, ha affermato.

“Credo che questo sia ciò che è meglio per il Partito conservatore e, soprattutto, per il nostro Paese”.

Bob Blackman, che in qualità di presidente del Comitato dei backbencher del 1922 supervisionerà la selezione del nuovo leader, ha affermato di essere “determinato che il nostro partito avrà un dibattito sulla leadership rispettoso e inclusivo”.

Ha aggiunto: “Anche se ci sono importanti discussioni da tenere sul futuro del nostro partito, dobbiamo ricordare che il Paese – e i nostri membri – vogliono vederci impegnati in un dibattito adeguato, non in attacchi personali”.