I contratti di CBS e Fox con la NFL impediranno il “grande taglio” del prezzo del Sunday Ticket

Molti sono entusiasti dell’inevitabilità del biglietto della domenica della NFL Atterraggio con un nuovo fornitore Per vari motivi, dal potenziale per un migliore servizio clienti rispetto all’attuale approccio “attendere” di DirecTV alle funzionalità estese e più opzioni per la visualizzazione di giochi fuori mercato. Non verrà apportata una sola modifica significativa.

Non otterrai un prezzo molto più conveniente.

Alex Sherman di CNBC.com ha riportato questa lingua nei contratti tra NFL, CBS e Fox Evita una forte riduzione del prezzo del biglietto della domenica, che attualmente ha un prezzo per l’intera stagione nella fascia di $ 300. Allo stesso modo, un servizio di streaming esistente come ESPN+ non può semplicemente aggiungere un biglietto della domenica senza costi aggiuntivi per aumentare gli abbonati.

Sembra ragionevole. CBS e Fox vogliono che le persone vedano i giochi offerti nei loro mercati locali. Se Sunday Ticket diventa troppo conveniente, lo è ti vedrò più tardi Alla visualizzazione normale di domenica per gli affiliati di marketing in una regione specifica.

Sebbene non abbia motivo di dubitare dell’accuratezza del rapporto di Sherman, vorrei affrontarlo da una prospettiva diversa. La NFL ha negoziato nuovi contratti con CBS e Fox l’anno scorso, sapendo benissimo che il tempo stringe per il biglietto della domenica. Se la NFL avesse voluto creare un percorso per un accesso più economico ai biglietti della domenica, avrebbe potuto cambiare il termine nelle sue offerte CBS e Fox.

La NFL no. Presumibilmente non vuole. È possibile che CBS e Fox avrebbero offerto molto meno alla NFL se il Sunday Ticket fosse stato effettivamente più facile ed economico da ottenere, anche se i giochi disponibili nel mercato locale tramite CBS e Fox sono stati trattenuti. Allo stesso modo, la NFL si è organizzata per un giorno di paga più grande per il Sunday Ticket, dato che chiunque lo desideri spenderà un sacco di soldi per il privilegio di guardare giochi diversi da quelli offerti localmente gratuitamente.

In altre parole, la NFL sta utilizzando l’intero ambito della sua esenzione antitrust per le trasmissioni per aumentare le entrate di CBS, Fox e DirecTV accettando e/o imponendo termini che lo rendano più costoso per i fan che vivono, ad esempio, a Jacksonville ma radicano il Steelers da guardare Tutte le partite di Pittsburgh.

Ci sono problemi intrinseci all’antitrust quando si dice ai fan che il loro unico modo, se vivono a Jacksonville, per guardare tutte le partite degli Steelers è acquistare l’intero pacchetto del Sunday Ticket. I fan dovrebbero essere in grado di acquistare un biglietto della domenica alla volta o una settimana alla volta. Invece, è stata – e continuerà ad essere – una spesa enorme per qualsiasi fan che non vive nel mercato giocando con la propria squadra del cuore per perseguire l’unica squadra che li ha portati alla NFL in primo luogo.

Pensaci. La NFL vuole che tu abbia una squadra del cuore. Ma la NFL ti indirizza sottilmente verso la squadra in cui vivi, rendendo molto più costoso vedere la squadra che vorresti guardare. C’è stata un’opportunità l’anno scorso per renderlo più economico rivedendo i termini che proteggono i giochi locali della CBS e della Fox, ma la NFL non l’ha fatto.

e così mentre Il calcio è famigliaE il L’avidità è una buona cosa.