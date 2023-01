La promozione del voucher per il gioco Switch di Nintendo per gli abbonati online potrebbe tornare in Nord America con il suo aspetto. per me Rapporti multipliIl canale YouTube ufficiale di Nintendo Condividi un breve video A proposito di una promozione coupon per un nuovo gioco Switch per i membri online. Ecco una copia archiviata inviata da un utente di Twitter teebeeYT:

Caldo, più carburante per il fuoco del Nintendo Direct di febbraio (la gente sta pensando a questa settimana o alla prossima? Non hanno seguito)

Alcuni stagisti hanno commesso un errore e hanno annullato la restituzione dei coupon di gioco per Nintendo Switch Online. Non sono stati in Nord America per quattro anni

(Il video ora è privato) pic.twitter.com/wxJiKWhGP8– Tee (teebeeYT) 31 gennaio 2023

Come si può vedere nel video sopra, puoi ottenere due giochi premium qualsiasi al prezzo di $ 99,98 USD. Puoi guardare giochi come Splatoon 3E Baionetta 3E Origini della baionettaE Pokémon Viola e Cremisi E una serie di precedenti versioni di Switch come Mario Kart 8 Deluxe E The Legend of Zelda: Respiro selvaggio.

Questa promozione è ancora disponibile in alcune altre regioni del mondo ed è terminata in Nord America a luglio 2019. Se sentiremo aggiornamenti o sviluppi, ti faremo sapere.