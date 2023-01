I cowboy hanno bisogno dei Giants per battere gli Eagles, ma i Giants si aspettavano di iniziare Davis Webb al QB

Tanto che Brian Dabol era sarcastico Giganti di New York potere Gioca all’inizio di questa settimana.

I Giants sono bloccati nella testa di serie numero 6 nei playoff NFC e non hanno nulla di concreto per cui giocare. Nessuna grande sorpresa lì Molte segnalazioniCompresi Mike Garafolo di NFL Media e Ryan Dunleavy del New York Post Daniele Jones Non partirà come quarterback contro i Giants Aquile di Filadelfia La domenica. Davis Webb, che non ha mai lanciato un passaggio NFL, dovrebbe iniziare.

Il gioco non significa nulla per i Giants, ma ha senso per gli Eagles. Dallas Cowboys E San Francisco 49ers anche.

Gli Eagles devono ancora catturare l’NFC East. Una vittoria sui Giants li porterebbe come campioni di divisione e testa di serie numero 1 nella NFC. I 49ers hanno bisogno di una vittoria e di una sconfitta degli Eagles per conquistare il primo posto. Se gli Eagles vengono sconfitti, i Cowboys vinceranno l’NFC East generali di Washington.

Non importa ai troll. Vogliono riposarsi un po’ prima del weekend delle wild card, il che è comprensibile.

Webb è stato scelto al terzo turno nel Draft NFL 2017 e deve ancora lanciare un passaggio NFL. È apparso in un gioco Buffalo Bills Nel 2021, con due corse per -3 yard, è arrivato quando si è inginocchiato due volte in ritardo con una vittoria per 45-17. Jet di New York.

Webb sta finalmente ottenendo un tempo di gioco legittimo in una partita della stagione regolare della NFL. I Giants devono far riposare i giocatori chiave. I Cowboys e i 49ers non ne saranno contenti.