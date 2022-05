I creatori di Stranger Things sono furiosi dopo gli eventi della quarta stagione di Monopoly

la sinistra: Cose strane (Immagine: Netflix) A destra: Mr. Monopoly (William West/AFP tramite Getty Images)

Gli esperti cacciatori di spoiler sanno che quando si tratta di scovare informazioni segrete sulle tue caratteristiche preferite della cultura pop, sala giochi Potrebbe essere il tuo migliore amico in segreto. Gli osservatori segreti possono guardare trailer e intervistare contenuti come un falco ossessionato dai supereroi, ma i giochi di marca e i giochi da tavolo spesso escono prima del settore immobiliare che dovrebbero promuovere e da lì a volte finiscono nelle mani di consumatori.

E poi, presumibilmente, lo riporta Cose strane I creatori Matt e Ro ss Duffer è davvero incazzato in questo momento, dopo che gli spoiler per la prossima quarta stagione del loro spettacolo sono trapelati su Internet tramite, tra tutte, monopolio Gioco. In particolare, alcuni consumatori intraprendenti sembrano aver raccolto una prima versione di Stranger Things: monopolio della quarta stagione Un gioco da un rivenditore, che attinge ogni sorta di bocconcini interessanti dal suo rilascio di carte Chance e Community Chest.

Non riveleremo spoiler qui (puoi cercare Questo argomento è Reddit se sei così incline) sulla base del fatto che preferiremmo che la nostra menzione su Twitter non fosse bruciata da orde arrabbiate. (Noteremo che una delle carte sembra rivelare il nome del raccapricciante cattivo sottosopra rivelato nei trailer, ed è un taglio D&D appropriato.)

per ogni THRSecondo quanto riferito, i Duffer hanno avuto un “guasto completo” a causa della perdita, il che è abbastanza giusto. Le persone che postano foto di carte su Internet affermano di aver acquistato il gioco direttamente dagli scaffali dei negozi, senza alcun furto o inganno; Presumibilmente solo alcuni dei grandi rivenditori hanno perso una nota sul divieto di rilascio.

Il che ci porta alla vera domanda: perché diavolo ha fatto la penultima stagione di Cose strane ha bisogno di lei monopolio? non erano regolari Monopolio di Stranger Things, Dalla prima stagione, vi basta? Guarda cosa hai fatto per i Duffer, consumatori di giochi da tavolo innovativi, con le tue insaziabili richieste per la licenza più recente e più veloce monopolio E il tuo bisogno di possedere un terribile strumento per tagliare i capelli di Will Byers o altro. Pensa a quello che hai fatto!