I creatori di The Last Of Us rivelano perché hanno scelto di filmare questa scena di baci da far venire i brividi

I creatori di The Last Of Us hanno discusso della scena del bacio increspato che ha fatto parlare gli spettatori nel secondo episodio.

Lo spettacolo è incentrato sul fungo parassita Cordyceps – che tende a infettare gli insetti – che si sta evolvendo per controllare la razza umana e secondo lo showrunner Craig Mazin, è “reale”.

Il secondo episodio ha introdotto gli spettatori ai “clic”, umani che sono stati infettati dal fungo al punto da non essere più umani riconoscibili.

L’episodio si è concluso con Tess (Anna Torv) che si è sacrificata per salvare Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey).

Già infetta, Tess inonda un edificio di benzina e trascina gli infetti verso di sé, permettendo agli altri due di scappare.

Mentre alimentava le fiamme, gli spettatori hanno visto uno dei malati avvicinarsi e baciarla, con i suoi viticci che le entravano in bocca.

I co-creatori di The Last Of Us, Neil Druckmann e Craig Mazin, hanno discusso della scena varietàche hanno descritto come “fastidioso”.

Storia: La serie è incentrata su un fungo parassita, il Cordyceps – che tende a infettare gli insetti – che si evolve per controllare la razza umana (credito fotografico: protagonista Pedro Pascal)

“Stavamo già parlando dell’aspetto dei viticci e ci ponevamo queste domande filosofiche: ‘Perché i malati subiscono violenza? Se l’obiettivo è diffondere funghi, perché dovrebbero essere così violenti? Siamo giù che non l’hanno fatto.

Sono violenti perché noi reagiamo, ma se non lo fai? Come sarebbe se rimanessi completamente immobile e lasciassi che te lo facciano?

Poi siamo arrivati ​​a questo terribile carburante. È fastidioso e offensivo. Penso che sia molto primordiale nel modo in cui invade il tuo corpo. Per usare una parola abusata, è eccitante.

Lo spettacolo ha cambiato la trama del videogioco in cui Anna viene uccisa dai soldati.

Stelle: la serie segue gli stessi personaggi Joel – interpretato da Pedro Pascal – ed Ellie – interpretata da Bella Ramsey – mentre attraversano il paese dopo che un fungo ha preso il sopravvento sulla società.

La serie segue gli stessi personaggi Joel – interpretato da Pedro Pascal – ed Ellie – interpretata da Bella Ramsey – mentre attraversano il paese dopo che un fungo si è impossessato della comunità.

L’infezione fungina parassitaria, ispirata dall’Ophiocordyceps unilaterale, ha ucciso il 60% della popolazione e ha quattro stadi di infezione, che fanno sempre più sembrare gli umani mostri simili a zombi che usano l’ecolocalizzazione.

Ci vuole più di un decennio perché raggiungano il quarto stadio dell’infezione in cui sviluppano dure placche fungine, rilasciano spore infettive e diventano sempre più difficili da uccidere.

The Last of Us presenta anche Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid, Gabriel Luna e Merle Dandridge.

Attualmente ha un punteggio di approvazione critica “Certified Fresh” del 99% (su 102 recensioni) e un punteggio del pubblico del 96% su Rotten Tomatoes.

The Last of Us è un adattamento per il piccolo schermo dell’omonimo videogioco in motion capture best-seller di Naughty Dog del 2013, che sembra essere fortemente ispirato a The Walking Dead di AMC e al film Children of Men di Alfonso Cuarón del 2006. .

“Siamo entusiasti di vedere i fan della serie e del gioco sperimentare questa storia iconica in un modo nuovo, e siamo grati a loro per aver contribuito a renderlo un successo”, ha dichiarato il presidente della HBO Casey Bloys in una nota.

Congratulazioni a Craig, Neil e all’incredibile cast e troupe che hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo spettacolo. Non vediamo l’ora che i fan di tutto il mondo si godano il resto della stagione.