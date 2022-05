I dati del telescopio Hubble indicano che una “cosa strana” sta accadendo nell’universo

Il telescopio spaziale Hubble è uno degli strumenti più potenti che il mondo conosce quando si tratta di misurazioni interstellari. Hubble sta attualmente lavorando a una missione su larga scala: determinare la velocità con cui il nostro universo si sta espandendo. Ora, i nuovi risultati indicano che l’universo non si sta espandendo a una velocità uniforme. La NASA ha notato che “qualcosa di strano” sta accadendo nell’universo sulla base dei dati di Hubble a causa di una discrepanza nel tasso di espansione dell’universo così come è intorno a noi e delle osservazioni fatte dopo il Big Bang.

Lo studio di come e quanto velocemente si è espanso l’universo è iniziato decenni fa negli anni ’20, quando le misurazioni di Edwin P. Hubble e George Lemaître hanno suggerito che le galassie al di fuori della nostra non erano statiche, spiega la NASA in un post sul blog. allontanati da noi.

Hubble ha aggiunto che queste galassie si stavano muovendo a una velocità sempre più irregolare. Più la galassia è lontana dalla Terra, più velocemente si sta allontanando. Da allora gli scienziati hanno cercato di comprendere il fenomeno e misurare il tasso di questa espansione. Tuttavia, con i dati di Hubble ora disponibili, sembra che detta espansione sia più veloce di quanto i modelli si aspettassero.

Invece di 67,5 (più o meno 0,5) chilometri al secondo per megaparsec, le osservazioni rilevano 73 (più o meno 1) chilometri al secondo per megaparsec.

Gli scienziati stanno attualmente studiando il fenomeno peculiare di un insieme di “mercati inclinati” nel tempo e nello spazio. Questi possono essere usati per tracciare il tasso di espansione dell’universo mentre le galassie lontane continuano ad allontanarsi da noi. La NASA ha affermato che Hubble ha calibrato più di 40 miglia da quando il telescopio è stato lanciato nel 1990.

Mentre i nuovi dati iniziano una nuova valutazione della nostra comprensione dell’espansione dell’universo, gli scienziati sono ora in attesa di dati dal nuovo telescopio spaziale James Webb che consentirà uno sguardo più approfondito nella materia.

“Il Webb Space Telescope estenderà il lavoro di Hubble mostrando segni di caratteristiche cosmiche a distanze maggiori o con una risoluzione maggiore di quella che Hubble può vedere”, ha affermato la NASA.