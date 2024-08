I dati della Missione Lunare Indiana supportano l’antica teoria della Luna

Iscriviti alla newsletter Wonder Theory della CNN. Esplora l’universo con notizie su scoperte affascinanti, progressi scientifici e altro ancora.





La storica missione Chandrayaan 3, che ha reso l’India il quarto paese ad atterrare sulla superficie della Luna un anno fa, ha rivelato nuove prove a sostegno di una teoria sulla storia primordiale della Luna.

Quando la missione è atterrata nelle regioni meridionali della Luna, vicino al polo sud della Luna, ha lanciato un piccolo rover a sei ruote chiamato Pragyan, che significa saggezza in sanscrito. Il veicolo era dotato di strumenti scientifici che gli permettevano di analizzare le particelle all’interno del suolo lunare e di misurarne gli elementi.

La sonda ha effettuato 23 misurazioni mentre camminava lungo un’area di 103 metri (338 piedi) della superficie lunare, situata a 50 metri (164 piedi) dal sito di atterraggio di Chandrayaan 3, per circa 10 giorni. I dati della sonda rappresentano le prime misurazioni degli elementi trovati nel suolo lunare vicino alla regione del Polo Sud.

Il rover è stato in grado di rilevare una composizione relativamente uniforme costituita in gran parte da una roccia chiamata anortosite di ferro, simile ai campioni prelevati dalla regione equatoriale della Luna durante la missione Apollo 16 nel 1972.

I ricercatori hanno riportato i risultati dello studio pubblicati mercoledì sulla rivista natura.

I campioni lunari stanno aiutando gli scienziati a risolvere i misteri rimasti su come la Luna si è evoluta nel tempo, compreso il modo in cui si è formata durante i primi giorni caotici del sistema solare.

Gli autori dello studio hanno affermato che la presenza di rocce simili in diverse parti della Luna fornisce ulteriore supporto all’ipotesi vecchia di decenni secondo cui la Luna un tempo era ricoperta da un antico oceano di magma.

Esistono molte teorie su come si è formata la Luna, ma gli scienziati concordano principalmente sul fatto che circa 4,5 miliardi di anni fa, un oggetto o una serie di oggetti delle dimensioni di Marte entrò in collisione con la Terra e liberò nello spazio abbastanza detriti fusi da creare la Luna.

I primi campioni lunari raccolti durante la missione Apollo 11 nel 1969 portarono i ricercatori alla teoria secondo cui la Luna un tempo era una palla di magma fuso.

I campioni di roccia e suolo lunare da 842 libbre (382 kg) riportati sulla Terra dalle missioni Apollo alla fine degli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70 confutavano l’idea che la Luna fosse un corpo celeste intrappolato nella gravità terrestre, o che la Luna si fosse formata accanto alla Terra da gli stessi detriti. I campioni di roccia indicano che la Luna si è formata circa 60 milioni di anni dopo che il sistema solare cominciò a formarsi NASA.

L’oceano di magma, probabilmente profondo centinaia o migliaia di chilometri, persistette per circa 100 milioni di anni, Lo dice l’agenzia spazialeQuando l’oceano di magma si raffreddò, al suo interno si formarono cristalli.

Alcune rocce e minerali come l’anortosite di ferro sono saliti in superficie per formare la crosta lunare e gli altopiani, mentre altri minerali ricchi di magnesio come il peridoto sono sprofondati in profondità sotto la superficie del mantello, ha affermato Noah Petrou, scienziato del progetto della NASA sia per il Lunar Reconnaissance Orbiter che per il Lunar Reconnaissance Orbiter. la sonda Artemis 3. Petro non è stato coinvolto nel nuovo studio.

Mentre la crosta lunare ha uno spessore medio di circa 50 chilometri, il mantello lunare sottostante è profondo circa 838 miglia (1.350 chilometri).

Petro ha aggiunto che tutti i minerali e le rocce trovati sulla Luna raccontano una storia sulla storia della Luna.

Quando la sonda Pragyan ha condotto le proprie indagini sulla composizione chimica del suolo lunare, ha trovato una miscela di anortosite di ferro e altri tipi di rocce, inclusi minerali come il peridoto.

Il sito di atterraggio di Chandrayaan 3, noto come Shiv Shakti Point, si trova a circa 350 chilometri dal bordo del bacino del Polo Sud-Aitken, considerato il più antico cratere sulla Luna.

Il gruppo di ricerca ritiene che l’impatto di un asteroide abbia portato alla formazione del bacino circa 4,2-4,3 miliardi di anni fa e che abbia scoperto minerali ricchi di magnesio come il peridoto, mescolandoli con il suolo lunare, ha affermato Santosh Vadawale, l’autore principale dello studio, professore presso il Laboratorio di ricerca fisica di Ahmedabad, India.

Ha aggiunto che i ricercatori continuano a indagare sulla presenza di questi minerali che probabilmente hanno avuto origine nel mantello lunare per fornire più contesto alle origini e all’evoluzione della Luna.

Vadawale ha aggiunto che questa missione dimostra l’importanza di inviare veicoli spaziali in diverse regioni lunari per comprendere la storia della Luna.

Ha detto: “Tutti i precedenti atterraggi riusciti sulla Luna sono stati limitati ai tropici e alle medie latitudini. Chandrayaan 3 è la prima missione ad atterrare con successo nelle regioni polari della Luna e a condurre analisi sul posto. Queste nuove misurazioni sono inesplorate in precedenza”. regioni hanno rafforzato la fiducia nella Luna.” Ipotesi dell’“oceano di magma lunare”.

Vadawale ha aggiunto che il programma indiano di esplorazione lunare mira quindi a esplorare le aree permanentemente ombreggiate ai poli lunari e a restituire campioni per analisi dettagliate nei laboratori sulla Terra.

Mentre l’erosione e il movimento delle placche tettoniche hanno rimosso le prove di come si è formata la Terra, la Luna rimane sostanzialmente invariata ad eccezione dei crateri da impatto, ha detto Petro.

“Ogni volta che atterriamo sulla Luna, si consolida questa comprensione di un punto specifico, una posizione specifica sulla superficie, che è molto utile per testare tutti i modelli e le ipotesi che abbiamo”, ha detto. “Questa ipotesi sull’oceano di magma guida gran parte di ciò che pensiamo della Luna, soprattutto all’inizio della sua storia. I risultati della sonda spaziale della missione Chandrayaan 3 aggiungono un altro punto dati sulla superficie”.

Ogni missione non solo aggiunge un altro pezzo al puzzle della comprensione della Luna, ma fornisce anche informazioni su come si sono formati la Terra e altri pianeti rocciosi come Marte. Petro ha affermato che la comprensione degli scienziati su come si è formata la Luna porta a modelli di come si formano e cambiano tutti i pianeti, compresi i pianeti al di fuori del nostro sistema solare.

Poiché sono previste sempre più missioni per tornare sulla superficie lunare, è come un dono che continua a dare, soprattutto con la possibilità di raccogliere campioni da diverse regioni, tra cui il lato nascosto della Luna e i poli.

“Ogni volta che riceviamo un nuovo dato, è un’ulteriore ghirlanda di quel dono”, ha detto Petro.