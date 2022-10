I delfini escono dal protocollo di commozione cerebrale

quarterback dei Miami Dolphins Toa Tagoviloa Una fonte ha detto che sabato è stato scagionato dal protocollo di commozione cerebrale, ma non giocherà questa settimana contro i Minnesota Vikings.

Una fonte ha detto che Tagovailoa dovrebbe tornare per la settima partita dei Dolphin’s contro i Pittsburgh Steelers.

Tagoviloa non gioca da quando ha lasciato il campo in barella dopo aver subito una commozione cerebrale nella quarta settimana quando è stato ruotato a terra e ha battuto la testa sull’erba. Quei contrasti erano simili a quelli della settimana prima, dopodiché Tagovailoa sembrava a disagio in piedi ma gli è stato permesso di tornare in partita dopo aver superato i test di commozione cerebrale.



Dopo che Tagovailoa ha subito una commozione cerebrale nella quarta settimana, il quarterback e il suo team di medici indipendenti e Dolphins hanno seguito un processo completo che ha superato di gran lunga il protocollo di commozione cerebrale della NFL, hanno detto le fonti. Ha ottenuto quattro opinioni esterne, oltre a quelle dei medici del team, che lo hanno scagionato all’unanimità dal protocollo, e tutti hanno convenuto che le sue scansioni non hanno mostrato segni di un effetto a lungo termine sul cervello. Questo è lo scenario migliore per un centrocampista che ha iniziato alla grande la stagione 2022.

L’allenatore dei Dolphins Mike McDaniel ha licenziato Tagovailoa mercoledì, dicendo che non si sentiva a suo agio nel renderlo attivo dopo aver trascorso due settimane senza alcuna attività calcistica.

terzino Teddy Bridgewater Fonti hanno detto che sabato è stato anche scagionato dal protocollo di commozione cerebrale. Sarà attivo domenica, ma supporterà il novizio Skylar Thompsonuna bozza del settimo giro che darà inizio alla sua prima carriera.

Thompson ha completato 16 dei 33 passaggi per 166 yard e un’intercettazione con irruzione per Bridgewater contro i New York Jets la scorsa settimana, ma la sua prima azione NFL è stata quella di tornare a bordo campo senza che nessun compagno di squadra giocasse nella sua posizione ad aspettarlo.

Con Bridgewater che dovrebbe fungere da riserva domenica e Tagovailoa in crociera in disparte, la prima partenza di Thompson avrebbe dovuto dare una sensazione diversa.

“Mi hanno aiutato molto”, ha detto Thompson. “Sia che mi dicano qualcosa ad alta voce per insegnarmi qualcosa o altro, mi hanno insegnato così tanto attraverso le loro azioni e il modo in cui agiscono, il modo in cui si preparano. Sono così grato per questi ragazzi”.

Marcel Louis-Jacques di ESPN ha contribuito a questo rapporto.