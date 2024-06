I democratici si lasciano prendere dal panico mentre Biden si imbatte in un imbarazzante dibattito con Trump

I migliori democratici hanno invitato Joe Biden a ritirare la sua candidatura per la rielezione dopo che la sua vacillante prestazione in un dibattito presidenziale con Donald Trump ha riacceso le preoccupazioni sull’età dell’81enne presidente e sull’idoneità alla carica.

Parlando giovedì sera con voce rauca, Biden ha ripetutamente biascicato le parole e ha dato risposte sconclusionate o ha perso il filo dei pensieri, mentre Trump lo ha accusato di essere il peggior presidente della storia americana.

Il dibattito è stata un’opportunità per Biden di placare le preoccupazioni diffuse sulla sua età davanti a un pubblico televisivo di decine di migliaia di elettori americani. Ma un parlamentare democratico ha affermato che la performance di Biden ha scatenato il panico a Capitol Hill.

“Stasera diversi democratici alla Camera che rappresentano un’ampia fascia del caucus democratico si sono scambiati messaggi privati ​​per annunciare che Biden ha deciso di non chiedere la rielezione. Abbiamo bisogno di un nuovo candidato”, ha detto il parlamentare.

“Biden dovrebbe fare patriottismo e farsi da parte. Abbiamo bisogno di una convenzione aperta che dia energia al popolo americano come non abbiamo mai visto prima.

Un membro democratico ha detto dopo il dibattito che c’era “un livello di panico maggiore di quanto avessi mai visto o immaginato”.

“Ha confermato le nostre peggiori paure”, ha detto un altro.

David Axelrod, ex consigliere senior dell’ex presidente Barack Obama, ha detto alla CNN che Biden ha ottenuto punti su alcune questioni politiche, ma ha aggiunto: “Si discute se debba continuare”.

L’ex direttore della campagna di Obama, David Plouffe, lo ha descritto come un “momento DEFCON 1”, riferendosi all’etichetta del massimo stato di allerta per le forze armate statunitensi.

“Mi addolora dirlo”, ha detto a MSNBC. “[Biden and Trump] Un intervallo di tre anni. Stasera avevano 30 anni di differenza. Questo sarà qualcosa con cui gli elettori dovranno davvero lottare.

Biden ha detto ai giornalisti durante una sosta notturna in un ristorante Waffle House ad Atlanta che non era preoccupato: “Penso che abbiamo fatto abbastanza bene”.

Alla domanda se avesse qualche preoccupazione per le richieste di farsi da parte e per la sua performance nel dibattito, Biden – che ha detto di avere “mal di gola” – ha detto: “No. È difficile discutere di un bugiardo.

La squadra di Biden ha spinto per un dibattito presidenziale anticipato senza precedenti a giugno, quattro mesi prima delle elezioni di novembre, nel tentativo di rilanciare la triste campagna del presidente e ricordare agli elettori perché hanno scelto Trump nel 2020.

Ma il calcolo è fallito, poiché Biden ha fatto ben poco per rassicurare la maggioranza degli elettori che i sondaggi indicano essere troppo vecchi per altri quattro anni alla Casa Bianca.

In una raffica di risposte all’inizio del dibattito, Biden sembrava non cogliere ciò che stava dicendo: “Continueremo a… rafforzare il nostro sistema sanitario, assicurandoci che ogni persona in isolamento sia in grado di qualificarsi per ciò che Sono riuscito a farcela con Covid, mi dispiace, affrontando tutto ciò che dobbiamo fare. ” . Vedi se finalmente vinciamo Medicare.”

La squadra di Joe Biden ha spinto per un dibattito presidenziale anticipato a giugno nel tentativo di rilanciare la triste campagna del presidente. © Justin Sullivan/Getty Images

La campagna di Biden ha successivamente annunciato che giovedì è stato il giorno più importante per le donazioni di base o di piccoli dollari da quando il presidente ha iniziato la sua candidatura per la rielezione.

Ma i grandi donatori democratici hanno lanciato il campanello d’allarme dopo il dibattito.

“Non era il migliore quando l’ho visto l’ultima volta, ma sicuramente più coerente del dibattito di stasera”, ha detto un imprenditore. “Non sono sicuro che ci sia un’alternativa in questo momento, ma se mai c’è un’opportunità per cambiare le cose, è adesso.”

Dimitri Mehlhorn, stratega democratico e consigliere del famoso donatore Reed Hoffman, ha scritto in una lettera vista dal FT che Biden “ha passato una notte terribile, confermando le preoccupazioni sulla sua età, la sua più grande debolezza elettorale”.

In un dibattito sul diritto all’aborto che si è rivelato una questione elettorale vincente per i democratici negli ultimi due anni, Biden ha considerato l’immigrazione illegale la debolezza elettorale del suo partito.

Kyle Kondik, ricercatore indipendente presso il Center for Politics dell’Università della Virginia, ha dichiarato: “Se le persone sono preoccupate per l’età di Biden, non credo che abbia fatto nulla per affrontare queste preoccupazioni”.

“Immagino che ci sarà molta enuresi notturna [among Democrats] Dopo questa discussione”, ha aggiunto Kondik.

Donald Trump ha ripetuto molte delle false affermazioni che sono diventate caratteristiche distintive della sua candidatura per altri quattro anni alla Casa Bianca © Justin Sullivan/Getty Images

Tuttavia, diversi importanti democratici hanno difeso pubblicamente il presidente dopo il dibattito di giovedì. Il governatore della California Gavin Newsom, ampiamente considerato un futuro candidato alla presidenza, ha detto a MSNBC che le domande sulla possibilità che Biden debba continuare come candidato sono “inutili” e “non necessarie”.

“Dobbiamo avere le spalle a questo presidente. Non sei trattenuto a causa di una performance. Che razza di festa è questa?”

Il 78enne Trump non è più giovane di Biden, ma giovedì sera è apparso a suo agio mentre derubava il presidente, e in diverse occasioni ha ripetuto affermazioni false e stravaganti che sono diventate un segno distintivo della sua candidatura per altri quattro anni nella Casa Bianca. Casa. Casa.

“Non è adatto a diventare presidente. Lo sai, lo so”, ha detto Trump a un certo punto, riferendosi a Biden.

È seguito un dibattito di 90 minuti con le risposte dell’attuale presidente. Alla domanda del conduttore della CNN Dana Bash se fosse troppo vecchio per essere presidente, Biden ha risposto: “Questo ragazzo ha tre anni in meno e molto meno capace… Basta guardare i precedenti. Guarda cosa ho fatto. Come sto” Ho risolto la situazione orribile in cui mi ha lasciato.” Guarda.

In alcuni scambi irritati, Biden ha cercato di ritrarre Trump come inadatto alla carica, citando le sue condanne penali e una miriade di problemi legali. “Ora vedo che l’unica persona su questo palco è un criminale”, ha detto.

Trump continua a guidare Biden nella maggior parte dei sondaggi nazionali e statali, nonostante sia stato dichiarato colpevole di 34 accuse penali da una giuria di New York il mese scorso. L’ex presidente deve affrontare tre ulteriori indagini penali, di cui due relative a tentativi di alterare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020.

Giovedì sera Trump ha ripetutamente eluso le domande dei moderatori sulla possibilità di accettare i risultati delle elezioni di quest’anno. Interrogato una terza volta, l’ex presidente ha risposto: “Se si tratta di un’elezione giusta, legale e buona, assolutamente”.

Segnalazioni aggiuntive: Alex Rogers