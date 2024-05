I democratici temono che Biden stia perdendo la Georgia chiave

Donte Carter, un organizzatore democratico della contea di Fulton, in Georgia, ha un messaggio forte per Joe Biden dalla prima linea di uno dei campi di battaglia politici più importanti del sud americano.

Vede segnali preoccupanti che la campagna per la rielezione di Biden farà fatica a convertire gli elettori giovani ed etnicamente diversi di cui ha bisogno per sconfiggere il suo rivale repubblicano, Donald Trump.

Carter non vede che Trump otterrà molto sostegno in questa roccaforte liberale sproporzionatamente afro-americana che taglia il cuore di Atlanta – ma ha detto che molti uomini neri in particolare sono “rassegnati” e potrebbero evitare le elezioni.

“Questo è il problema che dobbiamo risolvere”, ha detto Carter in un ristorante mediterraneo a Sandy Springs, appena a nord della capitale della Georgia, dopo una riunione di festa giovedì sera.

“Qualcuno ha dovuto suonare il campanello che la casa era in fiamme, e nessuno ha suonato quel campanello.”

A meno di sei mesi dalle elezioni generali di novembre, Biden si sta affrettando per rivendicare e riavviare la base politica di centrosinistra che ha contribuito a spodestare Trump nel 2020.

Donte Carter, un organizzatore democratico in Georgia, teme che molti giovani dello stato possano saltare la corsa presidenziale quest’anno. © James Polity/ft

È particolarmente urgente in Georgia, che è stata fondamentale per i democratici nelle ultime elezioni, dove Biden ha vinto per poco i 16 voti del collegio elettorale statale. Gli elettori hanno restituito due senatori a Washington, dando al partito il controllo della camera alta.

La Georgia è stata al centro degli sforzi di Trump per ribaltare il risultato elettorale, quando ha chiesto in una telefonata al massimo funzionario elettorale dello stato di “trovare” 11.780 voti per ribaltare il suo conteggio delle sconfitte. Trump e diversi associati sono stati incriminati l’anno scorso in relazione a questi sforzi, anche se non è stata ancora fissata una data per il processo.

Nonostante questa controversia, i sondaggi mostrano che Trump sta guadagnando slancio nello stato.

Questo perché la presa di Biden sul voto dei non bianchi si è allentata negli ultimi quattro anni. Ci sono molte ragioni: inflazione elevata e costo della vita, fallimenti nella gestione della guerra a Gaza e frustrazione per il suo fallimento nell’ottenere accordi al Congresso per proteggere i diritti di voto, soprattutto nella comunità nera, e riformare il dipartimento di polizia.

Scotty Smart, un attivista democratico nel sud-ovest di Atlanta, afferma che i social media hanno peggiorato il dibattito politico nello stato. © James Polity/ft

Secondo un sondaggio NYT/Siena pubblicato questa settimana, Biden guida Trump dal 55 al 14% tra gli elettori neri in Georgia, rispetto a un vantaggio dell’88-11% nello stato nel 2020 secondo gli exit poll della CNN. Nel complesso in Georgia, Biden è dietro Trump di sei punti percentuali, secondo la media dei sondaggi di Fivethirtyeight.com, anche se a questo punto della corsa nel 2020 è in svantaggio e sta vincendo con un’impennata tardiva.

Scotty Smart, un attivista politico democratico nel sud-ovest di Atlanta, ha detto all’ora di pranzo al bancone di un ristorante locale del TGI Friday: “Sarà una gara combattuta – era combattuta l’ultima volta. L’atmosfera è un po’ diversa”. Penso che sarà un po’ più faticoso.

Biden sta cercando di affrontare queste preoccupazioni, attaccando anche Trump per il modo in cui tratta gli afroamericani.

“Guarda, Trump ha ferito i neri ogni volta che ne ha avuto la possibilità”, ha detto Biden durante un’apparizione con il conduttore radiofonico di Atlanta Big Digger. “La disoccupazione dei neri… è aumentata sotto Trump. Il piano fiscale di Trump ha rafforzato la discriminazione… Stanno ostacolando la risposta al Covid-19, i neri stanno morendo e le imprese di proprietà dei neri stanno chiudendo.

Il presidente dovrebbe tenere il discorso di apertura domenica al Morehouse College, la storica università nera di Atlanta dove un tempo frequentò il defunto leader dei diritti civili Martin Luther King Jr..

“L’America nera come Joe e Kamala non ha mai ricevuto un’amministrazione”, ha scritto venerdì la campagna di Biden in una nota.

“Vuole il nostro voto, ha bisogno del nostro voto, perché sa che Donald Trump se la prende con tutti”, ha detto Farris Womack, un laureando alla Morehouse, in piedi fuori dalla libreria del campus.

Womack ha detto che voterà per Biden perché è “l’opzione migliore in questo momento” ma ha “opinioni contrastanti” su di lui. “Per quanto riguarda le sue politiche e il modo in cui fa le cose, a volte metto in discussione l’intera faccenda della Palestina”, ha detto Womack.

Ma Chris, un altro laureando che ha rifiutato di rivelare il suo cognome e ha votato per Biden nel 2020, quest’anno si sta orientando verso Trump, in gran parte a causa della politica estera.

Farris Womack, studente del Morehouse College di Atlanta, ha affermato di avere “opinioni contrastanti” su Joe Biden ma che il leader democratico è la “scelta migliore” per la corsa presidenziale di quest’anno. © James Polity/ft

“Molte persone all’estero ci stanno spingendo”, ha detto. “[Trump] Un tiranno, è malvagio. Lui è quello che è, ma la gente non ci prenderà in giro se pensa che il nostro presidente sia pericoloso.

Anche se Biden potrebbe perdere parte della sua base – compresi gli uomini neri – i democratici sperano che possa rimediare migliorando la sua performance con gli elettori di età moderata e le donne arrabbiate per il suo ruolo nella limitazione del diritto all’aborto. .

Alcuni repubblicani anti-Trump in Georgia hanno già appoggiato Biden, compreso l’ex luogotenente governatore dello stato Jeff Duncan. ha scritto “Sosterrò una persona perbene che non è d’accordo con la politica nei confronti di un imputato criminale privo di una bussola morale”, ha scritto il quotidiano Atlanta Journal Constitution.

La campagna di Biden sta rapidamente sviluppando i suoi uffici e le sue operazioni elettorali e sta già raccogliendo fondi e spendendo denaro, inclusi 14 milioni di dollari in spot televisivi negli stati indecisi rivolti agli elettori non bianchi. Quando Biden e Trump terranno il loro primo dibattito televisivo ad Atlanta alla fine di giugno, sperano che il contrasto con il loro rivale repubblicano aiuti a dare energia ai loro elettori.

Ma i repubblicani credono di essere sulla buona strada per riconquistare la Georgia, dove Trump può riconquistare i tradizionali conservatori che hanno favorito Nikki Haley, la primaria del partito quest’anno, e spostare la base di destra dell’ex presidente.

“I repubblicani devono migliorare nel voto anticipato, non aspettare fino al giorno delle elezioni”, ha detto Bob Anderson, un consulente di marketing in pensione presso lo stand repubblicano alla fiera nel sobborgo di Roswell, a nord di Atlanta.

Per Smart, un attivista democratico, una preoccupazione è quello che lui definisce un “panorama di ignoranza politica”, inclusa la convinzione che ha sentito ripetere tra alcuni elettori secondo cui Trump è stato colui che ha distribuito assegni di incentivo da 1.400 dollari all’inizio del 2021. In realtà è Biden. .

Le persone “non sapevano chi stava facendo cosa, chi era responsabile di cosa, chi era responsabile di cosa, e i social media a volte danneggiano questa conversazione”, ha detto Smart.

Carter ha avvertito che i grandi fattori che hanno portato l’affluenza alle urne dei neri nel 2020 – tra cui la pandemia e le conseguenze dell’indignazione per l’uccisione di George Floyd – sono svaniti. Biden deve presentare una tesi a favore della rielezione del presidente migliore di quella che presenta attualmente.

“L’intero messaggio ‘nessuno tranne Trump’ funzionerà, cade nel vuoto”, ha detto.