I Detroit Lions ingaggiano l’ex giocatore dei Michigan Panthers Jake Betts

I Detroit Lions portano più competizione sul kicker, un nome che alcuni fan desideravano da tempo.

I Lions dovrebbero firmare l’ex cornerback dei Michigan Panthers Jake Bates con un contratto biennale martedì, il primo giorno in cui diventerà idoneo dopo i playoff.

Betts ha realizzato 21 dei 28 field goal in questa stagione e si colloca al secondo posto nella NFL con 51 punti. I Lions hanno visitato giovedì. Ha visitato anche Washington e Green Bay.

Betts, che ha giocato le partite casalinghe al Ford Field questa primavera, ha realizzato un field goal vincente da 64 yard nella vittoria di apertura della stagione dei Panthers contro i St. Louis Battlehawks, e ha segnato altri due field goal da oltre 60 yard questa volta. stagione. .

Ma per quanto bravo fosse all’inizio della stagione, Betts ha realizzato solo 6 degli 11 field goal nelle ultime quattro partite dei Panthers e ha mancato il 53-yarder vincente nella sconfitta finale della stagione regolare dei Panthers contro il Birmingham. Stalloni.

Gli Stallions hanno battuto i Panthers la settimana successiva nei playoff dell’UFL.

I Lions restituiscono il kicker veterano Michael Badgley e ingaggiano l’ex kicker del Michigan James Turner come free agent non scelto.

Badgley ha realizzato 27 dei 31 field goal in alcune parti delle ultime due stagioni per i Lions, ma ne ha realizzati solo tre da 50 yard in quell’arco di tempo.

Jake Betts segna un field goal da 64 yard mentre i Michigan Panthers vincono la loro prima partita della NFL Jake Betts ha calciato il canestro vincente della partita al suo debutto professionale il 30 marzo 2024. FOX-2Detroit

Turner ha mostrato un’enorme forza delle gambe e una buona precisione nell’allenamento primaverile, ma non è migliorato sui kickoff come Badgley.

Betts giocava come kickoff returner al college e prima della stagione UFL non aveva calciato un canestro in una partita dai tempi del liceo.

Il direttore generale dei Lions Brad Holmes ha dichiarato alla Free Press questa primavera che prenderebbe in considerazione la possibilità di mantenere tre kicker, di cui due nella squadra di allenamento, a causa delle nuove regole del calcio d’inizio che potrebbero coinvolgere maggiormente i giocatori nella gestione dei kickoff.

Contatta Dave Birkett al dbirkett@freepress.com. Seguitelo su X e Instagram su @devperkit.