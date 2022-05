I dinosauri hanno iniziato a fare caldo, poi alcuni hanno avuto freddo

I paleontologi hanno discusso a lungo sulla questione del metabolismo dei dinosauri: se fosse caldo, come gli uccelli e i mammiferi moderni, o simile al metabolismo più lento dei rettili moderni. Con sorpresa, la risposta sembra essere entrambe le cose.

“Anche se presumevamo che la maggior parte dei dinosauri fosse a sangue caldo, non c’era modo di misurare le capacità metaboliche di base”, ha affermato Jasmina Weimann, paleontologa del California Institute of Technology. In assenza di dinosauri disponibili, ha detto, i paleontologi alle prese con domande sul metabolismo preistorico – se fosse un mostro a sangue caldo o a sangue freddo, per esempio – hanno dovuto fare affidamento su prove indirette, come prove isotopiche o tassi di crescita di segmenti ossei.

Ora, la dott.ssa Weiman ei suoi colleghi hanno escogitato un nuovo metodo per misurare direttamente il tasso metabolico degli animali estinti. le loro conclusioni, Pubblicato mercoledì su Nature, affermò che molti dinosauri così come i loro parenti alati, gli pterosauri, erano a sangue caldo rispetto ai loro antenati. Ma in una svolta, la ricerca indica anche che alcuni dinosauri erbivori hanno trascorso decine di milioni di anni a sviluppare un metabolismo a sangue freddo come quello dei rettili moderni e antichi.

Il team ha analizzato più di 50 vertebrati estinti e moderni dalle collezioni del Museo di storia naturale di Yale Peabody, inclusi mammiferi, lucertole, uccelli e 11 diversi dinosauri non uccelli. Usando la spettroscopia laser, hanno identificato uno specifico marcatore molecolare dello stress metabolico sia nei fossili che nelle ossa moderne, un indicatore che è direttamente correlato alla quantità di ossigeno che l’animale respira. Questa, a sua volta, è un’indicazione diretta del metabolismo.